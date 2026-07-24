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Ежегодный товарооборот БУТБ составляет около 11 млрд долларов

Ежегодный товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи составляет около 11 млрд долларов.

Биржа обеспечивает торговлю реальным товаром, где все сделки заканчиваются оплатой и реальной поставкой от продавца покупателю.

На площадке аккредитовано 35 тыс. участников, включая более 27 тыс. белорусских предприятий и около 8 тыс. иностранных компаний из 84 стран.

Биржа сегодня - удобная точкой входа на белорусский рынок, она предоставляет прямой доступ к предприятиям всей экономики страны.

За 2025 год на БУТБ было совершено более 560 тыс. сделок.

Разделы:

ЭкономикаТорговля

Теги:

товарооборотБУТБ
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