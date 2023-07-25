ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Ежегодный семинар глав белорусских дипмиссий продолжается в Минске

В Минске продолжается ежегодный семинар глав дипмиссий. Среди важных тем для обсуждения - инвестиции, транзит, туристические возможности Беларуси и развитие спорта.

Говоря об экспорте, там отметили, что на фоне мировой тенденции снижения цен необходимо наращивать объемы поставок и искать новые подходы. Достигнутый за пять месяцев 2023 года рост объемов экспорта товаров почти на 14 % - не повод для успокоения. Дальнейшая тактика действий на внешнем контуре во многом зависит от дипломатов.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица, Беларусь ищет ниши на пакистанском рынке.

Большое внимание будет уделено осуществлению международных расчетов в условиях санкционного давления экспортному потенциалу Беларуси, потому что экономика - это ключевая составляющая развития любого общества и государства. Вместе с тем будем уделять внимание и вопросам сохранения исторической памяти, осуществлению расследования геноцида.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси

Всего в Минск приехали порядка 60 руководителей загранучреждений. В программе семинара - встречи с экспертами, посещение памятных мест, выработка новых идей для реализации задач, которые ставит государство, а также установка более тесных контактов с руководством предприятий-экспортеров. Учеба послов продлится до конца недели.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все