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Ежегодный семинар глав белорусских дипмиссий продолжается в Минске
В Минске продолжается ежегодный семинар глав дипмиссий. Среди важных тем для обсуждения - инвестиции, транзит, туристические возможности Беларуси и развитие спорта.
Говоря об экспорте, там отметили, что на фоне мировой тенденции снижения цен необходимо наращивать объемы поставок и искать новые подходы. Достигнутый за пять месяцев 2023 года рост объемов экспорта товаров почти на 14 % - не повод для успокоения. Дальнейшая тактика действий на внешнем контуре во многом зависит от дипломатов.
Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица, Беларусь ищет ниши на пакистанском рынке.
Большое внимание будет уделено осуществлению международных расчетов в условиях санкционного давления экспортному потенциалу Беларуси, потому что экономика - это ключевая составляющая развития любого общества и государства. Вместе с тем будем уделять внимание и вопросам сохранения исторической памяти, осуществлению расследования геноцида.
Всего в Минск приехали порядка 60 руководителей загранучреждений. В программе семинара - встречи с экспертами, посещение памятных мест, выработка новых идей для реализации задач, которые ставит государство, а также установка более тесных контактов с руководством предприятий-экспортеров. Учеба послов продлится до конца недели.
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