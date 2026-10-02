Факты на столе: ЕАЭС демонстрирует рост промышленности и АПК на фоне глобальных вызовов

Краткий пересказ от ИИ

2 октября в Минске пройдет заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном форматах. Основное внимание сосредоточено на экономической повестке. Участники рассмотрят ключевые интеграционные треки: работу на опережение в промышленности, энергетике и транспортно-логистической сфере.

Одним из приоритетных вопросов для ЕАЭС остается обеспечение коллективной продовольственной безопасности. Кроме того, ожидается, что будет актуализирован перечень приоритетных интеграционных проектов. На этом заседании будут подведены и некоторые итоги деятельности ЕАЭС. Цифры и факты на столах у премьеров. Евразийская экономическая комиссия представит результаты по взаимной торговле за 2026 год и мониторинг промышленного сотрудничества.

ЕАЭС в постоянном поиске новых точек роста

Одна из целей - всесторонняя кооперация и рост конкурентоспособности в мире. Сохраняется курс и на технологический суверенитет. На предыдущем заседании ЕМПС, которое в мае этого года принимал Кыргызстан, премьер-министр Беларуси Александр Турчин призвал развивать наукоемкую кооперацию и усилить партнерство с третьими странами.

Сегодня у стран ЕАЭС действует специальный торговый режим с рядом государств. Соглашения о свободной торговле заключены с Китаем, Вьетнамом, Монголией, Ираном, а также с Сербией, ОАЭ и Сингапуром. До конца года может вступить в силу соглашение с Индонезией. Также ведутся переговоры с Индией и Египтом.

Главные показатели экономики ЕАЭС

ЕАЭС остается одним из наиболее успешных форматов экономической интеграции. ВВП по итогам 2025 года увеличился на 1,7 % и достиг 3 трлн долларов. Постепенный рост демонстрирует промышленность, заметно усилили позиции производители сельхозпродукции: за 2025 год почти на 5 % к уровню 2024 года. Объем взаимной торговли составил более 95 млрд долларов, объем торговли с третьими странами почти 630 млрд долларов.

Общее экономическое пространство и единые рынки

Напомним, в Евразийский экономический союз входят пять государств: Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Сегодня это крупнейшее по площади интеграционное объединение в мире. За годы работы Союз сформировал общее экономическое пространство и расширил возможности для сотрудничества между странами. Здесь проживает более 185 млн человек, а общая площадь территорий составляет около 20 млн кв. км.