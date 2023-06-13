Факты хищения, приписки, сокрытие реальных цифр падежа - что показывают проверки АПК

АПК под пристальным вниманием прокуроров. Сейчас идет кормозаготовка. От того, какие корма хозяйства заложат в траншеи, будет зависеть, сколько получат молока и мяса. Есть факты, когда руководители сельхозпредприятий недобросовестно подходят к прямым обязанностям. Как результат - падеж на молочно-товарных фермах, приписки и попытка исказить реальную картину. Но все тайное, как показывают проверки, становится явным. А наказание неизбежным. Тему продолжит Марина Романовская.

АПК под пристальным вниманием прокуроров

Ремонт ферм в этом году обновят сразу две и параллельно заготовка кормов. Каждая пора для аграриев - это новые заботы. Четыре (далеко не самые крепкие) хозяйства Краснопольского района объединили. Нужно поднимать. В первую очередь обеспечить комфортные условия содержания почти 8 тыс. буренок.

За пять месяцев почти 120 % по молоку, за май - с результатом 130 % к уровню прошлого года. Было буквально 300 г среднесуточных, сегодня выше 500. В достатке кормов. Все поля хозяйства обрабатываются, все до последнего клочка земли распахано. Сергей Ленковец, директор ОАО "Краснопольский"

Нарушения в животноводстве

Остаются в хозяйстве и пока еще нерешенные проблемы: доильное оборудование износилось, помещения требуют ремонта. В итоге это отразилось на поголовье. Как выявила прокурорская проверка, реальный падеж в десять раз больше, чем отражено на бумаге.

Даны соответствующие поручения прокуратуре района, проведены проверки. В результате установлено, что на протяжении года происходило скрытие падежа путем отражения в статотчетности как реализованного работникам предприятия. Возбуждены уголовные дела. Виктор Русакович, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Беларуси

Важно решить вопросы с кадрами

В хозяйстве кадровый дефицит. И эту проблему руководитель считает одной из самых главных. Каждую буренку мало накормить, необходимо следить за здоровьем, обеспечивать должный уход. Только тогда можно рассчитывать на результат.





Должны работать специалисты над профилактикой, вакцинацией и т.д. Что в хозяйстве "Краснопольский" у нас это идеально все делается, утвердительно сказать я не могу. Из 9 врачей, которые нужны, имеются в хозяйстве только 4. Из 6 зоотехников имеется 1. Сергей Ленковец, директор ОАО "Краснопольский"

АПК страны под пристальным вниманием прокуроров. Проверки показывают, что ситуация в сфере улучшается. Но и работать тоже есть над чем. Сокращение падежа отмечается во всех регионах, за исключением Витебской и Могилевской областей. Важна дисциплина в хозяйствах и понимание - за каждый факт хищения, приписок, сокрытия реальных цифр предусмотрена ответственность.

За нарушения в сфере АПК в текущем году уже внесено более тысячи актов надзора. По требованию прокуроров к различным видам ответственности привлечено свыше 2 тыс. лиц. В суды предъявлено более 160 исков о возмещении ущерба, причиненного хищениями, недостачей и падежом скота на сумму 1,5 млн. рублей. Максим Дацькевич, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси

Витебская область. Сенненский район. Руководитель ОАО "Синегорские" Василий Кишкович в должности меньше года. До него хозяйство обрело не лучшую славу. Работники скрывали падеж крупного рогатого скота и молодняка. Прокурорская проверка показала, что в хозяйстве были проблемы, в том числе и с кормами. Новому руководителю пришлось оперативно исправлять ситуацию.

В первую очередь специалисты должны добросовестно относиться к своим обязанностям. Должны быть корма хорошего качество, даваться вовремя. Василий Кишкович, директор ОАО "Синегорские"

Дисциплина в полях и на молочно-товарных комплексах

И совсем другая картина в хозяйстве "Дружбинец" по соседству. Дисциплина и на полях, и на фермах. Отсюда и результат. Сейчас возводят современный молочно-товарный комплекс. Здесь для коров все условия. А для хозяйства в перспективе прибыль.

Строится новый комплекс с полным циклом. 1200 дойного и полностью поголовье - 3300 голов. Дойка каруселью. Людмила Красовская, начальник МТК "Заборье" УП "Дружбинец"

Заготовка кормов - на контроле

Сейчас силы аграриев брошены на заготовку кормов. Уже с первого укоса процесс также на контроле.

Заготовка кормов - важный этап. Именно в полях закладывается основа животноводства. От меню буренок зависит, сколько хозяйство получит молока и мяса. Поэтому так важен сбалансированный рацион.

Посещаемые нами хозяйства Сенненского района фактически подготовились к кормозаготовительной кампании. Вместе с тем нами выявлены нарушения. В связи с недостаточной технической базой сельхозорганизации района вынуждены закладывать в бурты и курганы. Виктор Русакович, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Беларуси