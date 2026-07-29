Факультативы и настольные игры: как белорусские школьники осваивают финансовую грамотность

Краткий пересказ от ИИ

Почему азы финансовой грамотности важно прививать со школьной скамьи, и какую стратегию в данном контексте реализует Министерство образования Беларуси, рассказал заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай в эфире ток-шоу "Экономическая среда".

Чтобы человек был благополучен в семье и обществе, он должен владеть компетенцией финансовой грамотности. К слову, урока по финансовой грамотности в линейке школьных предметов нет. Вместе с тем Министерство образования и Национальный банк Беларуси разработали матрицу компетенций финансовой грамотности. Благодаря ей специалисты при разработке учебных программ и учебников по математике, информатике, географии, обществоведению и человеку и миру обязательно учитывают эту стратегию, и в рамках урочной деятельности дети планомерно формируют компетенцию финансовой грамотности. Помимо этого, совместно с Национальным банком в рамках планов мероприятий разработана линейка факультативных занятий для учеников 5-9 классов. Она, кстати, пользуется популярностью.

В 2025/2026 учебном году 700 школ реализовывали программу таких факультативов для детей разного возраста, и более 5 тыс. детей изучили факультатив по финграмотности. "С этого учебного года будет представлена факультативная линейка и для учащихся 1-4 классов по финансовой грамотности. В перспективе разработка программы для старших классов", - отметил замминистра образования.

Александр Кадлубай

Сегодня школа является стартовой площадкой финансовой грамотности. Несмотря на то, что отдельной дисциплины нет, эти важные знания вкрапляются в общеобразовательные предметы, а Министерство образования видит свою стратегию в обеспечении бесшовного повышения финансовой грамотности обучающихся.

"Это абсолютно правильно. Вообще, понимание денег и их зарабатывания может уходить в старшие группы дошкольных учреждений. В данном случае объяснение должно проходить в игровой форме. Затем это перейдет в школу и в учреждения, которые дают профессию - колледжи и высшие учебные заведения", - обратил внимание гость ток-шоу.

Собеседник напомнил, что в Беларуси в 2026-м второй раз было проведено Национальное исследование качества образования. Одним из параметров в 2023 и 2026 годах была финансовая грамотность. Необходимо отметить достаточно неплохой результат выполненных ребятами заданий по финансовой грамотности.

Факт В исследовании приняли участие 20 тыс. школьников, достигших 15 лет. 92 % школьников справились с заданиями по финграмотности выше среднего и на среднем уровне.

В исследовании оценивался критерий полноты выполнения задания, и параметры по полноте выполнения составили выше 60 % по всем ситуативным задачам - это нахождение финансовой информации в обычном тексте, применение финансовых знаний для решения жизненной ситуации, применение финансовых знаний для решения кризисных жизненных ситуаций.

"По сравнению с 2023 годом средний балл измерения финансовой грамотности в 2026 году подрос. Если в 2023-м было 12,4 баллов, то в 2026-м он стал 13,4. Белорусские школьники повысили результат на один балл из 20 максимально возможных", - назвал цифры Александр Кадлубай.

Тенденция положительная, и это значит, что все межведомственные усилия оказываются плодотворными. К слову, издательствами Министерства образования выпускаются и учебные пособия, комплексы и настольные игры белорусского производства, направленные на формирование компетенции финансовой грамотности у детей.

Главное фото: magnific.com