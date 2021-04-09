ФАО: мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд

Об этом сообщается в докладе, опубликованном накануне на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Значительнее всего в марте выросли котировки растительных масел и молочной продукции. Между тем цены на зерновые, кукурузу, рис в марте, наоборот, снизились. Значительнее всего снизились экспортные цены на пшеницу, что обусловлено наличием достаточных запасов и благоприятными прогнозами на урожай 2021 года.