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ФАО: мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд
Об этом сообщается в докладе, опубликованном накануне на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Значительнее всего в марте выросли котировки растительных масел и молочной продукции. Между тем цены на зерновые, кукурузу, рис в марте, наоборот, снизились. Значительнее всего снизились экспортные цены на пшеницу, что обусловлено наличием достаточных запасов и благоприятными прогнозами на урожай 2021 года.
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