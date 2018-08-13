Фермер сделал ставку на животноводство, разведение лошадей. Мечтает об агроусадьбе

Многие фермеры делают ставку на животноводство, разведение лошадей. При этом стараются рационально использовать каждый клочок земли - своей малой родины. Наш следующий герой - из Верхнедвинского района. Всю свою жизнь он посвятил работе на земле. Планирует развивать свое дело и дальше, осваивая при этом перспективные направления.

Рассказывает Марина Романовская.

Сергей Лагун уверен: август - прекрасная пора для конных прогулок. Буйство красок вдохновляет на долгие экскурсии по живописным местам Верхнедвинского района. Хотя самому, рассказывает руководитель фермерского хозяйства, летом редко удается отдохнуть. Лошади требуют много внимания. Но при этом дарят огромную радость.

Сергей Лагун начинал вести фермерское хозяйство вместе с отцом. Все начиналось с выращивания овощей. Сейчас площадь земель - более ста гектаров, есть и большое личное подворье. Ставку фермер делает на зерновые, овощи и картофель. Говорит: рационально старается использовать каждый клочок земли. Есть свой парк сельхозтехники. Параллельно с полевыми работами фермер успевает заниматься и благоустройством.

День фермера начинается с первыми петухами. И сразу за работу. Еще одно перспективное направление - животноводство. На камеру охотно позируют коровы и бычки. В хозяйстве их несколько десятков. Недавно Сергей Лагун стал заниматься и овцеводством. Начинал с четырех овец. Сейчас их больше ста.

Еще совсем недавно это здание было в неприглядном состоянии. Сейчас здесь идет ремонт. В обновленном помещении фермер планирует держать лошадей и буренок.

Разведение коз, выращивание зерновых, овощеводство. В северном регионе страны более трехсот фермерских хозяйств. Для тех, кто городской жизни предпочитает труд на селе, созданы максимально комфортные условия.