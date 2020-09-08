Фермерские хозяйства Беларуси отмечают небывалый спрос на яблоки

Растет экспорт и белорусских яблок. Фруктовый сезон открыт. Яблочные хранилища активно заполняют организации-заготовители, частные фермеры и, конечно же, дачники. На белорусском сырье работают и собственные предприятия. Удастся ли закрыть их потребности на ближайший год, где ждут наливной урожай и что делать с его излишками? Фруктовый репортаж Анны Ковалевой.



Обрезка, уход - все по авторским технологиям. Александр Мещерский - фермер с 20-летним стажем. За плечами четверть века в авиации. Пока летал, привозил из разных стран не магнитики, а яблоневые саженцы и заимствованный опыт. Итог - сад из сорока сортов, и почти все из них для Беларуси уникальные.



Яблочная плантация занимает почти 50 гектаров. Сейчас сбор наливного урожая в активной стадии. В этом году планируют получить 550 тонн фруктов.









Часть яблочного урожая пойдет на экспорт

После сбора здесь же сортировка, фасовка и отгрузка. В день корзина яблок плюсует в весе по 12 тонн. Урожай в этом году немного меньше, чем в прошлом. Однако 90 % плодов товарного вида. Примерно половину собранного отправят на экспорт.

Владимир Мещерский, владелец фермерского хозяйства:

"Очень много заявок в этом году. Заявок столько никогда не было, особенно на школы, детские сады, комбинат школьного питания. В Жлобин возим, в Речицу. Яблоко товарное. Где-то 90 % яблок у нас идет на десертное назначение".

Сейчас урожайность - 15 тонн с гектара. Агрономы отмечают: холодная весна, конечно, сказалась. Но если следовать технологии, можно наверстать упущенное.

Заготовители принимают у населения излишки плодоовощного урожая

Час пик в уборке яблок и на частных подворьях. Любовь Ивановна живет в Речице, но от корней - родительского дома - не отрывается. Говорит, яблони на участке сажал еще ее дедушка. В этом году плодовые деревья поставили новый рекорд. Только сегодня 10 мешков урожая. Все пойдет на переработку. Для этого за витаминным грузом заезжает своеобразное "такси".

Заготовительные организации Белкоопсоюза в этом районе платят 12 копеек за килограмм. В прошлом году цена была почти в три раза меньше. К примеру, с этого участка за 213 килограммов хозяева получили 27 рублей.

Микробиологические требования к качеству плодоовощной продукции повышаются

С частных подворий яблоки попадают сюда - в производственную лабораторию. Здесь санитарный кастинг под контролем микробиологов и инженеров-химиков. Пробные партии проверяют по четырем параметрам.

Анна Кузьменок, инженер-микробиолог производственной лаборатории:

"Требования у нас жесткие. С каждым годом они ужесточаются. Но мы, с одной стороны, очень довольны, потому что в итоге мы получаем более качественную продукцию".

Объемы переработки плодоовощной продукции планируют увеличить в 1,5 раза