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Фермерские хозяйства по производительности догоняют государственные сельхозорганизации

В процентном соотношении это количество составляет 44 % против 56 % соответственно. Такие цифры назвали представители Минсельхозпрода. Сколько чего заготовим в этом году и куда продадим - в следующем материале.


Производство овощей в Беларуси позволяет полностью обеспечить рынок отечественной продукцией

По данным МАРТ, годовая потребность в овощах для продажи населению через все каналы реализации составляет менее половины от объема производства в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах.Отмечается значительное уменьшение количества продукции, закладываемой в стабфонды на приближающийся межсезонный период в сравнении с предыдущим. Это объясняется тем, что товар в большинстве своем поступает на прилавки напрямую от производителей. А урожай бахчевых культур, в том числе арбузов, в Беларуси ожидается высокий. В этом году сезон полосатой ягоды начался позже обычного, в прошлые годы объем был около тысячи тонн. Новый опыт внедряли первыми южные регионы, а сегодня их догоняют Могилевская и Витебская области. Важную роль в этом процессе играют технологии земледелия.

Цена белорусского арбуза сегодня колеблется от 60 до 80 копеек за килограмм

Купить его можно как на рынках, так и в магазинах Белкоопсоюза. В организации также отмечают, что население может воспользоваться торговыми местами на рынках предприятия для реализации сельхозпродукции собственного производства. В Беларуси в этом году планируют собрать чуть более 6 миллионов тонн картофеля и около 2 миллионов тонн овощей, сейчас активно идет уборочная кампания. Картофель убран с 9 % площадей, овощи открытого грунта - с 34 % площадей.

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