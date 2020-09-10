Фермерские хозяйства по производительности догоняют государственные сельхозорганизации

В процентном соотношении это количество составляет 44 % против 56 % соответственно. Такие цифры назвали представители Минсельхозпрода. Сколько чего заготовим в этом году и куда продадим - в следующем материале.







Производство овощей в Беларуси позволяет полностью обеспечить рынок отечественной продукцией

По данным МАРТ, годовая потребность в овощах для продажи населению через все каналы реализации составляет менее половины от объема производства в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах.Отмечается значительное уменьшение количества продукции, закладываемой в стабфонды на приближающийся межсезонный период в сравнении с предыдущим. Это объясняется тем, что товар в большинстве своем поступает на прилавки напрямую от производителей. А урожай бахчевых культур, в том числе арбузов, в Беларуси ожидается высокий. В этом году сезон полосатой ягоды начался позже обычного, в прошлые годы объем был около тысячи тонн. Новый опыт внедряли первыми южные регионы, а сегодня их догоняют Могилевская и Витебская области. Важную роль в этом процессе играют технологии земледелия.

Цена белорусского арбуза сегодня колеблется от 60 до 80 копеек за килограмм