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Ферму с кроватями для коров открыли в Кобринском районе
Ферму с кроватями для коров открыли в Кобринском районе. Животные будут спать не на полу, а на специальных матах c резиновым наполнителем: так буренкам удобнее и они будут меньше болеть. Необычно и само здание: вместо бетонных стен установили металлические - для хорошей вентиляции помещений. В зимнее время от холода защитят роллеты. По словам специалистов, чем комфортнее условия для коров, тем больше молока они дают.
В первую очередь все делается для комфорта нашего поголовья. Меньше стрессакак факт. И, естественно, если животное не стрессует, ест, ему хватает свежего воздуха, чесалки установлены - все это, конечно, влияет на молочную продукцию.
Построили в кратчайшие сроки - семь месяцев вместо нормативных полтора года. В день мы рассчитываем получать здесь не менее 30 тонн молока. Та же задача стоит уже к концу года. Сегодня данная ферма комплектуется соответствующим поголовьем.
С открытием еще одной площадки производительность организации вырастет на десять тысяч тонн молока в год. И вся продукция с новой фермы будет самого лучшего - экстра-класса.
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