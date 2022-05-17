Ферму с кроватями для коров открыли в Кобринском районе. Животные будут спать не на полу, а на специальных матах c резиновым наполнителем: так буренкам удобнее и они будут меньше болеть. Необычно и само здание: вместо бетонных стен установили металлические - для хорошей вентиляции помещений. В зимнее время от холода защитят роллеты. По словам специалистов, чем комфортнее условия для коров, тем больше молока они дают.