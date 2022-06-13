Financial Times заявила об угрозе рецессии в странах Европы в ближайшее время

Издание Financial Times заявило об угрозе рецессии в странах Европы в ближайшее время. Инфляция в мае превысила 8 процентов. Но вместо того, чтобы экономить, страны ЕС намерены расходовать. Для этого ими используется фонд восстановления в размере 800 миллиардов евро. Ожидается, что в ближайшие месяцы произойдет рост спроса, однако его будет сдерживать давление повседневных расходов на доходы потребителей из-за подорожания энергоносителей.