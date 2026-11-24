У Эрнеста Хемингуэя в одном из романов есть короткий диалог. Одного из героев спрашивают, как он обанкротился? И он ответил: "Двумя способами: сначала постепенно, а потом сразу".

В мировой экономике эта фраза работает безотказно. Когда речь заходит о долгах страны, в обществе обычно включаются две крайности: одни кричат, что любой кредит - это кабала и прямой путь к разорению, другие, наоборот, уверяют, что жить в долг - норма современного мира. Например, богатейшие государства планеты должны триллионы и прекрасно себя чувствуют.

А теперь посмотрим на сухие факты по нашей стране. На 1 июля 2026 года внешний государственный долг Беларуси составил всего 14 % от валового внутреннего продукта, а чистый внешний долг и вовсе около 2 % ВВП. Для сравнения, у многих стран, которые любят раздавать финансовые советы всему миру, государственный долг давно перевалил за 100, а то и за 200 %.

Но почему при таких цифрах тема долга все равно вызывает столько вопросов? Откуда вообще взялась привычка государства жить взаймы и почему без кредита мировая экономика просто остановилась бы? И главное, что происходит в Беларуси за последние годы с долгом? За счет чего удалось его сократить? Подробности смотрите в проекте "Про деньги с Александром Егоровым".

Если говорить совсем просто, кредит - это машина времени для денег. Он позволяет перенести будущие доходы в сегодняшний день, чтобы прямо сейчас купить станок, построить цех или проложить дорогу. Пока деньги работают в реальном производстве и создают новый продукт, долг тянет экономику вверх.

Проблемы начинаются ровно в тот момент, когда взаймы берут не на развитие, а на проедание. Здесь важно сразу провести границу между двумя понятиями: внутренним и внешним государственным долгом.

Внутренний долг - это обязательство государства перед собственными гражданами, банками и предприятиями в национальной валюте. Если страна занимает в тех деньгах, которые сама же и выпускает, технически она никогда не объявит дефолт по внутреннему долгу. В самом крайнем случае Центральный банк всегда может напечатать необходимую сумму национальной валюты и закрыть обязательство.

Но, что важно, если станок разгоняется слишком сильно, люди начинают мгновенно избавляться от дешевеющих купюр, переводить их в валюту или товары. Цены взлетают, налоги обесцениваются еще до того, как доходят до казны, и государство в итоге собирает меньше реальных денег, чем до запуска станка.

Совсем другое дело - внешний государственный долг. Здесь вы занимаете в иностранной валюте: в долларах, евро, юанях. Или у иностранных кредиторов. Напечатать чужую валюту вы не можете. Чтобы вернуть такой долг и заплатить по нему проценты, экономика страны должна либо заработать эту валюту на экспорте своих товаров, либо привлечь новые инвестиции.

Более того, если курс национальной валюты за год просел, скажем, на 20 %, госдолг для бюджета автоматически вырастет на те же 20 %. Поэтому именно внешний госдолг является главным индикатором финансовой устойчивости и независимости любой страны.

Часто можно услышать спор: 50 % долга к ВВП - это много или мало? А 80 %? На самом деле, сама по себе цифра долга в отрыве от стоимости его обслуживания не говорит почти ни о чем. Представьте, есть две обычные семьи. У первой кредит на 10 тыс. рублей под 5 % годовых, а зарплата каждый год растет на 15 %. Через пару лет этот платеж станет для них почти незаметным. У второй семьи кредит на 5 тыс., но взятый в микрофинансовой организации под 60 % годовых. Притом, что доходы растут на 20 %. Очень скоро все деньги этой семьи будут уходить только на проценты.

У государства работает точно такая же арифметика. Чтобы понять, хватает ли бюджету сил обслуживать долг, экономисты смотрят на соотношение всего трех показателей: средней процентной ставки по кредитам, номинальных темпов роста самой экономики и первичного баланса бюджета. То есть разница между доходами казны и ее обычными расходами еще до уплаты процентов по долгам.

Главный рычаг всей долговой математики - это сравнение стоимости кредитов и скорости роста экономики. Здесь возможны два сценария. Если экономика растет быстрее, чем набегают проценты по кредитам, долговая нагрузка снижается сама собой. Страна богатеет быстрее, чем увеличивается ее долг. И для устойчивости достаточно просто сводить текущие доходы и расходы бюджета в ноль. Если же процентная ставка по долгу выше темпов роста экономики, долг начинает раскручиваться, как снежный ком. И чтобы он не раздавил страну, правительству, приходится искусственно урезать расходы или поднимать налоги. То есть обеспечивать солидный запас прочности в бюджеты, чтобы гасить набегающие проценты из живых денег казны.

Посмотрим, как эта формула прямо сейчас работает у наших соседей в Польше и Литве. В обеих странах номинальная экономика пока растет быстрее ставок по старым кредитам, но госдолг все равно стремительно прибавляет. Оценочно за 2026 год он вырастет примерно на 4,5 % пунктов ВВП в Литве и сразу на 7 пунктов в Польше. Причиной является просевший первичный баланс бюджета. Из-за огромных военных и социальных расходов страны заметно больше тратят, чем зарабатывают, еще до уплаты процентов.

Правда, дальше их риски расходятся. Литва занимает в евро под 2,9 % и сохраняет запас прочности. А вот Польша платит по облигациям в злотых больше 6 % годовых. И уже вынуждена выводить часть военных займов во внебюджетные фонды, чтобы формально не упереться в конституционный потолок. Если темпы роста польской экономики затормозят, стоимость обслуживания долга может обогнать рост ВВП. И тогда формула рискует развернуться против Варшавы, запустив тот самый снежный ком.

И здесь есть еще один важнейший нюанс. На мировом рынке никто на самом деле не ждет полного погашения государственного долга. Крупным инвесторам, пенсионным фондам и страховым компаниям не нужно, чтобы страна однажды принесла весь чемодан денег и сказала, все, мы в расчете. Им нужен стабильный, предсказуемый денежный поток. То есть регулярная выплата процентов. Ярчайшее тому подтверждение так называемые "вечные бонды" или бессрочные облигации. У таких ценных бумаг вообще нет даты погашения. Государство или крупная корпорация берет деньги у инвестора навсегда и обязуется только одно - каждый год исправно платить процентный купон.

Мировой долг

Сегодня мы видим удивительный двойной стандарт, который столетиями сопровождает мировую политику. Для слабых стран долг трактуется как священная моральная обязанность платить любой ценой. А для сильных держав он превращается в инструмент управления миром.

Начнем с главного мирового должника - Соединенных Штатов Америки.

Факт Государственный долг США уже превысил 40 трлн долларов и составляет более 125 % ВВП.

Только на выплату одних процентов по этому долгу американский бюджет тратит около 1,5 трлн долларов в год, больше, чем на весь свой огромный оборонный бюджет.

Есть известное выражение: "если вы должны банку 100 тыс. долларов, вы принадлежите банку. Если вы должны банку 100 млн долларов, банк принадлежит вам". США довели этот принцип до планетарного масштаба. Они должны всему миру не 100 млн, а десятки триллионов долларов. Причем в своей собственной валюте, которую сами же и печатают.

Сегодня крупнейшие экономики мира держат свои золотовалютные резервы в американском долларе. Если кто-то попытается резко потребовать эти деньги назад, рухнет стоимость их же собственных резервов. Получается парадокс. Формально Америка в долгах, но по сути она поставила мир в положение кредитора, который вынужден спасать и финансировать своего должника.

Второй показательный пример - Япония. Ее государственный долг абсолютный рекордсмен среди развитых стран. Он составляет около 250 % ВВП. Цифра колоссальная, но на финансовых рынках нет никакой паники по поводу японского долга. Почему же? Во-первых, почти 90 % японского долга - это внутренний долг в японских иенах. Японское правительство должно собственному Центральному банку, японским пенсионным фондам и своим же гражданам. Во-вторых, инвесторы верят, что темпы роста номинального ВВП Японии выше ставок по долгу и продолжают им давать деньги в долг.

А теперь сравните Японию с Грецией и Португалией которые в начале 2010-х годов оказались на грани полного банкротства. Ведь у Греции на старте кризиса долг был вдвое меньше японского, около 110-120 % ВВП, у Португалии и вовсе меньше - 90 % ВВП. Почему же они рухнули, а Япония стоит? Все просто. Вступив в еврозону, Греция и Португалия отказались от собственных национальных валют и перешли на евро. В одну секунду весь их государственный долг превратился из внутреннего во внешний. Ни Афины, ни Лиссабон больше не могли напечатать ни одного евро. Когда инвесторы увидели, что бюджеты этих стран дефицитные, а экономика не растет, они поняли, что в долгосрочной перспективе страны не смогут погасить долг. И еще выше подняли ставки за долг, что запустило снежный ком. Ставки по их облигациям взлетели с 4 до 20-30 % годовых.

Эта простая долговая арифметика сработала как приговор. Стоимость кредитов в разы обогнала рост экономики. Внешние кредиторы жестко потребовали резать пенсии, продавать порты и сокращать социальные расходы. Страны обанкротились ровно по Хемингуэю. Сначала они годами постепенно наращивали дефицит, а потом кризис накрыл их сразу.

Долг Беларуси

Вернемся назад в Беларусь и посмотрим, где на этой карте находимся мы. Учитывая уроки мировой истории, где внешний долг слишком часто становился рычагом политического давления, наша страна за последние 10 лет провела колоссальную работу по расчистке долгового портфеля. Взгляните на динамику двух главных показателей.

Валовой внешний долг Беларуси. Сюда входят долги не только государства, но и банков, и всех предприятий страны перед нерезидентами. Своего исторического максимума он достиг на 1 января 2017 года, тогда он составлял 78 % ВВП. То есть три четверти всего, что страна производила за год, по объему равнялось внешним обязательствам. А на 1 июля 2026 года валовой внешний долг снизился до 34 % ВВП. Снижение более чем в два раза.

Внешний государственный долг, то есть непосредственное обязательство бюджета. Его пик пришелся на 1 октября 2017 года и составил 31,8 % ВВП. Одна из причин - мы много заимствовали в иностранной валюте. А девальвации 2011 и 2015 годов привели к моментальному росту долга в эквиваленте рублей. К 1 июля 2026 года мы сократили его до 14 % ВВП.

И, пожалуй, самая красноречивая цифра. Чистый внешний долг Беларуси. Если из всех наших внешних долгов вычесть золотовалютные резервы страны и иностранные активы наших банков и предприятий, останется всего 2 % ВВП. Вдумайтесь в эту цифру. Это практическое доказательство того, что Беларусь сегодня финансово не зависит от внешних кредиторов. Внешние активы страны почти полностью перекрывают все ее внешние обязательства.

Возникает логичный вопрос. А как нам удалось так серьезно снизить внешний долг, не останавливая при этом модернизацию заводов, строительство жилья и дорог? Ответ заключается в смене модели финансирования. Беларусь целенаправленно замещает внешние валютные заимствования внутренним инвестиционным кредитованием в рублях. Когда предприятие берет кредит внутри страны в белорусских рублях, исчезает главный враг любого заемщика - валютный риск. Заводу не нужно гадать, каким будет курс доллара через пять лет. Его выручка и его кредит находятся в одной валютной плоскости.

Более того, опыт прошлых лет наглядно показал, что западные кредиты, которые часто подавали под красивой оберткой, на деле оказывались далеко не такой выгодной историей. Как это работало? Допустим, вам предлагают кредит на покупку европейского станка вроде бы под невысокий базовый процент. Но дальше начинаются скрытые накрутки.

Во-первых, повышение ставки с учетом всевозможных комиссий за организацию и обслуживание займов.

Во-вторых, обязательная страховка экспортного кредитного агентства. И здесь вступает в игру так называемая группа странового риска ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития. Чиновники ОЭСР по закрытым и зачастую политизированным методикам присваивают стране определенную категорию риска, скажем, шестую или седьмую из семи. И в зависимости от этой группы стоимость страховки автоматически вырастает до 15 % от суммы всего кредита.

В-третьих, сама цена оборудования в таких связанных кредитах изначально закладывается поставщиком с учетом всех этих рисков. В итоге дешевый внешний кредит превращается в дорогое обязательство в иностранной валюте, привязанное к чужим правилам игры.

Переход на внутренние источники финансирования позволил убрать этот перекос. Деньги работают внутри белорусской финансовой системы. Проценты остаются в стране, а предприятия получают ресурс для развития.

И вот здесь возникает самый практичный вопрос. А как эти макроэкономические цифры - 14 % внешнего госдолга или 2 % чистого долга - отражаются на кошельке обычной белорусской семьи? Ответ прямой. Когда государство не зависит от зарубежных кредиторов, оно само определяет свою бюджетную и социальную политику. Никто извне не может прийти в Минск и поставить ультиматум: заморозьте пенсии, обрежьте поддержку здравоохранения, закройте те или иные предприятия или взвинтите тарифы, чтобы расплатиться по очередному траншу. Финансовая независимость страны - это спокойствие в каждом доме, предсказуемость курса национальной валюты и уверенность в том, что государство выполнит свои обязательства перед людьми.

Так может вообще выплатить весь долг? С одной стороны, это возможно. Но для этого надо изъять из экономики деньги и существенно занизить темпы роста экономики, обрезать инвестиционные затраты, расходы на дороги, арендное жилье, инфраструктуру. С другой стороны, мы помним, что долг - это взять доходы из будущего. Именно поэтому с точки зрения устойчивого развития считается, что дефицит бюджета возможен в размере инвестиционных затрат казны и может быть профинансирован за счет увеличения долга. Это способ придать импульс экономическому росту и быстрее выйти на новый уровень доходов населения.

В конце хочется напомнить простую, но фундаментальную вещь. Кредит, облигация, заем - все это лишь финансовые долговые инструменты. Сами по себе деньги не создают ни тонны зерна, ни нового трактора, ни даже киловатта энергии. Реальное богатство страны рождается не на биржевых торгах, не в кредитных договорах, а ежедневным добросовестным трудом каждого белоруса. Долг - это лишь способ быстрее нарастить производительность за счет новых станков, инфраструктуры и технологий.