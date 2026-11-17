Работа над главным финансовым планом страны вышла на финишную прямую. Бюджет-2027 принят 17 ноября депутатами Палаты представителей. Внесены поправки и в Налоговый кодекс. Главное, что закреплено в документе: рост расходов на социальную сферу, повышение зарплат самых уязвимых категорий бюджетников, сокращение дефицита бюджета. В сравнении с нынешним годом дефицит меньше практически вдвое.

Рассмотрение бюджетно-налогового пакета законопроектов

Главный финансовый документ страны проработан с учетом нынешних реалий, с оглядкой на резервы и возможности нашей экономики и основных торговых партнеров. Работа над ним велась не один месяц. Прогнозы и расчеты вылились в окончательный вариант.

Доходы госказны это 58,9 млрд рублей. Бюджетная политика по расходам остается неизменной, как и приоритеты финансового плана. Это в первую очередь выполнение обязательств перед гражданами. Да, социальные траты в будущем году вырастут и на здравоохранение, и на образование, поддержку многодетных и работников бюджетной сферы.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Плюс 17 % на здравоохранение, плюс 14 % общая картина, 11-12 % на социальные расходы. Львиную долю занимает заработная плата бюджетных работников, особенно сделал акцент на низкооплачиваемых работников. Средняя цифра - это порядка 10 до 11 % будет зависеть от увеличения размера базовой ставки".

Но фундамент всех социальных гарантий - это реальный сектор. В парламенте подчеркивают, что повысить доходы белорусов способна лишь стабильно работающая экономика.

Поэтому на ее поддержку в будущем году в бюджете заложены миллиарды рублей. Это одна из самых тяжелых статей с точки зрения объемов финансирования. В центре внимания промышленность и аграрный сектор, которые и формируют основу экспортного потенциала и внутреннего рынка нашей страны.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Нашли серьезное ассигнование для поддержки основных направлений по развитию национальной экономики, по развитию энергетики, по развитию энергосбережения. В целях реализации продовольственной безопасности предусмотрено 1,4 млрд на поддержку сельского хозяйства".

В паре с бюджетом в Овальном зале и Налоговый кодекс. Значимых изменений для основной массы налогоплательщиков в 2027-м не ожидается. Налоговый кодекс обновили точечно. Как и ранее, ставки в белорусских рублях скорректируют на уровень инфляции. Из заметных новшеств: декларацию о доходах за год физлица смогут подавать позже (срок перенесен с 31 марта на 30 апреля). Пошли навстречу и молодым специалистам в части налоговых вычетов.

Наталья Кулешова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"До минимальной заработной платы увеличен стандартный налоговый вычет для молодых специалистов. Расширен этот перечень молодых специалистов. С 2027 года этим вычетом смогут воспользоваться молодые специалисты, которые сегодня обучаются за пределами Республики Беларусь по международным программам и международным договорам".

Свыше 40 тыс. трудовых мигрантов прибыли в Беларусь за 9 месяцев

В повестке депутатов 17 ноября - закон о внешней трудовой миграции. Беларусь становится все привлекательнее для специалистов из-за рубежа. По данным МВД, только за 9 месяцев года в страну приехали на работу свыше 40 тыс. иностранцев из 100 государств (чаще всего из Туркменистана, Узбекистана и России). Чтобы поток трудовых мигрантов оставался управляемым, а их права были защищены, законодательство решили скорректировать.

Павел Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Предлагается ввести запрет на передачу их для выполнения обязанностей третьим лицам, ровно как и самим трудящимся иммигрантам запрет на трудоустройство либо выполнение иных обязанностей, по которым им было предоставлено разрешение для трудоустройства у третьих лиц. Таким образом, государство гарантирует, что те условия найма, которые были озвучены фирмами при поиске персонала для трудоустройства, будут соблюдены".

Впереди у проекта бюджета и обновленного Налогового кодекса одобрение в Совете Республики и подпись главы государства. Именно после этого документы обретут юридическую силу, силу закона, по которому страна будет жить и развиваться в следующем году.