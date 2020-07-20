Платежи через QR-код. Подробности в "Финансовом утре с Беларусбанком"

К 2022 году объем бесконтактных платежей в мире достигнет триллиона долларов, таков прогноз аналитиков. В Беларуси, согласно учету международных платежных систем, бесконтактно проходит свыше 26 миллионов операций в месяц. Традиционными инструментами стали здесь либо бесконтактная банковская карточка, либо гаджеты, которые поддерживают функцию бесконтактной оплаты. Например, платежи через QR-код. Прямо сейчас все, что нужно знать об этой возможности и даже больше - в нашей рубрике "Финансовое утро с Беларусбанком"