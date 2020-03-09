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Финансовый аналитик о ситуации с национальной валютой на фоне обвала мировых цен на нефть

Что будет означать для национальной валюты и белорусской экономики в целом, если нефть не отыграет утерянные значения и условно останется на уровне 30-40 долларов за баррель? Финансовый аналитик Александр Сабодин о ситуации с национальной валютой на фоне обвала мировых цен на нефть(видео).

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