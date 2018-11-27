Финансовый омбудсмен может появиться в Беларуси

Защитить права в сфере финансовых услуг станет проще. В Беларуси может появиться финансовый омбудсмен и специальная служба, которая будет отстаивать интересы потребителей. Это один из пунктов совместного твининг-проекта Нацбанка и Европейского союза. Он также предполагает совершенствование работы платежных систем.

