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Физлица - владельцы агроусадеб - должны до 30 декабря уплатить сбор за оказание услуг

Министерство по налогам и сборам напоминает агроусадьбам об уплате сбора за оказание услуг за 2020 год. Он истекает 30 декабря. В МНС также напоминает, что при прекращении деятельности субъекты агроэкотуризма должны направить в райисполком письменное уведомление об этом.

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