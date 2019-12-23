Физлица - владельцы агроусадеб - должны до 30 декабря уплатить сбор за оказание услуг

Министерство по налогам и сборам напоминает агроусадьбам об уплате сбора за оказание услуг за 2020 год. Он истекает 30 декабря. В МНС также напоминает, что при прекращении деятельности субъекты агроэкотуризма должны направить в райисполком письменное уведомление об этом.



