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Фондовые биржи Европы снижаются на опасениях вокруг COVID-19

Новый штамм "Дельта", считают аналитики, ставит под угрозу темпы восстановления мировой экономики, а также может привести к введению новых ограничений на передвижение.

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