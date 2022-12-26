3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Forbes: в 2022 году миллиардеры по всему миру потеряли $1,9 трлн
В этом году миллиардеры по всему миру потеряли почти два триллиона долларов. Снизилось и их совокупное количество почти на полторы сотни. Например, акции Amazon обвалились без малого на 50 процентов, в итоге основатель компании потерял 80 миллиардов долларов. Еще больше потерь претерпел Илон Маск - его капитал стал меньше на 115 миллиардов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов