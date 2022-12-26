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Forbes: в 2022 году миллиардеры по всему миру потеряли $1,9 трлн

В этом году миллиардеры по всему миру потеряли почти два триллиона долларов. Снизилось и их совокупное количество почти на полторы сотни. Например, акции Amazon обвалились без малого на 50 процентов, в итоге основатель компании потерял 80 миллиардов долларов. Еще больше потерь претерпел Илон Маск - его капитал стал меньше на 115 миллиардов.

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