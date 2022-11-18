Концерн Ford может сократить до 40 % сотрудников. Причина - начало массового производства электромобилей. Для этого нужно намного меньше рабочей силы, чем для создания бензиновых или дизельных автомобилей. Кроме того, сборка требует и меньшего количества деталей. К слову, Ford хочет получать с продаж электроавто не менее половины от общей выручки к 2030 году.