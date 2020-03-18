Формат поставок нефти из США в Беларусь прорабатывается. Речь идет о формировании переговорных позиций сторон. Об этом журналистам агентства Прайм рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. По его словам, госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем подтвердил готовность Вашингтона поставлять Минску нефть и обещал прислать делегацию по торговле. Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" также сообщил, что продолжается и работа по организации трубопроводных поставок нефти в Беларусь из балтийских портов.