Формирование стабилизационного фонда продолжается в Минске

Задача - обеспечить мегаполис витаминной продукцией на весь межсезонный период. Формирование стабилизационного фонда в Минске продолжается активными темпами.

Мэр столицы Владимир Кухарев проинспектировал ход подготовительных работ на базе предприятия "Партизанское". Здесь планируют заложить почти 6 тыс. т овощей. Для хранения каждого вида продукции оборудованы специальные камеры.

Стабфонды закладываются для обеспечения плодоовощной продукцией организаций социальной сферы Минска, а также для сдерживания дефицита во время осенне-зимнего периода. В 2026 году объемы заготовок всех видов продукции увеличили примерно на 10-15 %.

В центральном регионе продолжается активная работа по формированию стабфондов на будущий зимний период. Новизна этого сезона - включение в перечень продукции для межсезонного периода свежих огурцов и томатов. Их планируется заложить около 3 тыс. т. Вдвое увеличат и количество яблок - их заложат более 4 тыс.