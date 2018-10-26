Форум регионов Беларуси и Украины. Мир в общем доме - фундамент экономики

Кстати, почти тысячу участников собрал Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле. Обсуждали, конечно, новые пути углубления интеграции. Государства заинтересованы в расширении экспорта, развитии промкооперации и внедрении инновационных технологий. Но куда важнее, чтобы на востоке Украины установился мир. Как скажет наш Президент, цель одна - прекратить войну, сохранить единой и неделимой Украину. Хочется верить, что к следующему форуму регионов (а их решено проводить раз в 2 года) тема востока Украины будет звучать только в позитивном ключе. А каких договоренностей удалось достичь сегодня, расскажет Илона Красутская.

Вообще журналисты, которые очень много лет освещают такие бизнес-форумы, особенно за рубежом, могут долго рассказывать, насколько здесь все продумано до мелочей. Поэтому и сложилось такое впечатление, что Форум регионов Беларуси и Украины словно проходит не в первой. Тем более его поддержали главные инициаторы - президенты. Это не только повышение статуса мероприятия, но еще и такой однозначный сигнал губернаторам, бизнесу. Все договоренности заручились поддержкой на высшем уровне.

Это уже общемировая тенденция. Такие региональные форумы приносят даже большие дивиденды, нежели столичные договоренности. Конечно, экспресс-эффект, в первую очередь, - преображение города. Логично первый форум было принимать Гомелю, все-таки ближе всего к южной соседке. Для губернатора Гомельщины Владимира Дворника репетиция форума в этом году была уже дважды - именно столько раз Александр Лукашенко бывал в регионе. Смотрел суперкомбайн, новую больницу, инспектировал ситуацию вокруг житковичского моста. Известный факт, критика Президента только подстегивает к переменам. А в случае с форумом это уже вопрос имиджа - что скажут зарубежные гости.

Гостей сегодня принимал Гомельский общественно-культурный центр. Под стать названию площадки холл украсили работы белорусских и украинских художников. Эти пейзажи знакомы одному из главных организаторов форума - главе Торгово-промышленной палаты Украины. Геннадий Чижиков, кстати, наполовину белорус. Его отец - уроженец Витебской области. Геннадий Чижиков к тому же почетный президент Всеукраинского союза белорусов. Недавний соцопрос в Украине показал, что больше всего украинцы симпатизируют белорусам. Вот так и получается, что в Гомель во всех смыслах приехали свои люди.

На I Форум регионов в Гомель приехало руководство всех областей Беларуси и внушительная украинская делегация - около полутысячи человек. 17 регионов! При этом большинство представляют первые лица. Кроме губернаторов, их замов, и бизнес-круги. Предел мечтаний топ-менеджеров: никаких ограничений ни по формату, ни по таймингу. Наконец отдельное мероприятие, сразу 4 локации и два полноценных дня для переговоров.

Более 150 ведущих белорусских и украинских компаний параллельно демонстрируют свои ноу-хау в машиностроении, логистике, АПК, продовольствии. Для выставки определили две площадки. Кто-то заметит юмор и одновременно прагматизм организаторов. Так, во Дворце легкой атлетики свою продукцию презентуют не только предприятия легпрома, но и отрасли-тяжеловесы - строительная, нефтехимическая. А вот на центральной площади Гомеля на время припарковалась техника белорусских промгигантов - 115 моделей. Даже сильный ливень не смог подмочить репутацию мероприятия.

Пока главы государств общались лично, губернаторы и бизнесмены в течение 5 часов обсуждали пути интеграции на пленарном заседании. В Украине прошла бюджетная децентрализация. В итоге большая часть финансов остается в распоряжении регионов. Никакой бюрократии, не нужны дополнительные межправительственные соглашения: под какие проекты выделять средства, регионы решают сами.

Во время интерактивной дискуссии к бизнесменам и чиновникам заочно подключились журналисты. В том числе репортеры Агентства теленовостей и наши украинские коллеги отсняли несколько репортажей. Посмотрели, чем живет приграничье, какие вопросы волнуют простых людей. Наш коллега, политобозреватель АТН Андрей Кривошеев, к тому же модератор I Форума регионов Беларуси и Украины, сделал не один десяток материалов о взаимном сотрудничестве. Известный факт: один репортаж решает не одну проблему. По аналогии, несмотря на все технологичные блага эпохи цифры, в приоритете по-прежнему личные контакты.

Фундамент сотрудничества двух стран заложен в лучших традициях классики. Объединяют почти полтора десятка совместных сборочных производств. Восемь из них - в Украине. Тракторы МТЗ, зерноуборочные комбайны бренда Гомсельмаш, лифтовое оборудование. Только за прошлый год в Украине на совместных предприятиях выпущено более 2000 тысяч тракторов, 90 комбайнов и полтысячи лифтов.

О возможностях углубления интеграции говорили и в присутствии лидеров двух стран. За восемь месяцев этого года Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех партнеров Беларуси. Товарооборот с южной соседкой увеличился почти на 24% и приблизился к $4млрд. Эксперты уже подсчитали: к концу года будет 5. А вот задача, поставленная президентами (8 миллиардов), должна быть выполнена за следующий год.

Беларусь и Украина заинтересованы в расширении экспорта, внедрении инновационных технологий. Впрочем, политики договорились не только расширять кооперацию, но и активнее выходить с совместной продукцией на рынки третьих стран. Но говорить только об экономике, даже на такой тематической площадке, очень сложно. Когда прямо в эти минуты на востоке Украины не утихает вооруженный конфликт. Говоря откровенно, спокойствие и мир украинцам важнее многомиллионных контрактов. Особенно в так называемой независимой прессе часто фигурирует немало инсинуаций и домыслов. Многие откровенно спекулируют на украинском вопросе, пытаются к тому же записать Беларусь в посредники и миротворцы. Эта встреча и эта площадка - лучшее время, чтобы озвучить позицию официального Минска.

Беларусь по-соседски подставила плечо десяткам тысяч украинских беженцев, которые по праву считают нашу страну своей, родной. Ведь вкупе со всеми преференциями на законодательном уровне наравне с белорусами они обрели самое ценное - спокойствие

В прямом смысле сегодня в Гомеле прозвучали жизненно важные политические заявления. На форуме подписаны межгосударственные соглашения, конкретные соглашения между областями. Сумма контрактов, подписанных за два дня, превысила 100 миллионов долларов — очень неплохо для старта. Пресса еще несколько дней будет подводить итоги, в прямом смысле просчитывать выгоду, а вот председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Беларуси уже беспокоит, как провести второй аналогичный форум на украинской территории - в Житомире. Он станет технологичным.