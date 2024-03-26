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Форум "Атомэкспо-2024" в Сочи собрал более 4,5 тыс. делегатов из 75 стран
В Сочи продолжает свою работу международный форум "Атомэкспо-2024". В этом году он стал рекордным и по содержанию, и по количеству участников. Он собрал более 4,5 тыс. делегатов из 75 стран.
Это руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли, государственных структур, международных организаций и авторитетные эксперты. Среди них и специалисты белорусской АЭС. Между нашими и российскими профильными организациями уже подписана дорожная карта. Она предусматривает реализацию программ подготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей для пункта захоронения радиоактивных отходов.
На полях форума проходят различные панельные сессии, где эксперты обсуждают вопросы развития атомной энергетики и смежных отраслей, а именно квантовые технологии, цифровое интеллектуальное производство, передовые решения для здравоохранения и образования, развитие электротранспорта.
Сегодняшней программой предусмотрено проведение 20 мероприятий.
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