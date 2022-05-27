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Форум металлургов собрал в Жлобине представителей Беларуси и России

Форум по торговле металлопродукцией собрал в Жлобине представителей промышленного и торгового сектора Беларуси и России. На базе Белорусского металлургического завода обсуждают ситуацию на рынке, а также весь комплекс вопросов, касающихся закупок и реализации металлопродукции на биржевых торгах. В условиях санкционного давления говорят и о возможности импортозамещения.

Жизнь продолжается, и мы должны развиваться и выполнять задачи, поставленные главами двух государств. Одно из основных направлений - развитие промышленной кооперации с соответствующими компетенциями. И российские металлурги, и белорусские в этом плане имеют определенные перспективы. Важно не делить рынок, а дополнять друг друга на совместной площадке.
Дмитрий Корчик, гендиректор ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК"
Россия экспортировала более 30 млн тонн стали, внутреннее потребление было 40 миллионов. Внутреннее потребление, естественно, сжимается в этом году как в России, так и в Беларуси. В то же время Европа закрылась для наших предприятий, очень сложно оперативно перенаправить транспортные потоки. И в то же время наложилась проблема в мире, потому что в мире в целом снижаются цены на металлопродукцию, спрос не растет.
Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции

Участники форума ознакомились с производственной базой БМЗ, посетили метизное, трубопрокатное, сталеплавильное подразделения.

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