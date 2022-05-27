Форум металлургов собрал в Жлобине представителей Беларуси и России

Россия экспортировала более 30 млн тонн стали, внутреннее потребление было 40 миллионов. Внутреннее потребление, естественно, сжимается в этом году как в России, так и в Беларуси. В то же время Европа закрылась для наших предприятий, очень сложно оперативно перенаправить транспортные потоки. И в то же время наложилась проблема в мире, потому что в мире в целом снижаются цены на металлопродукцию, спрос не растет.

Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции