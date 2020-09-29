Форум регионов Беларуси и России проходит в Минске

Деловая повестка, как всегда, насыщенная, но в этом году особый акцент на вопросах сохранения исторической памяти. Все-таки 2020-й - юбилейный год Великой Победы. Многое участники обсуждают в формате видеоконференций.



С подробностямиАнтон Малюта. Форум регионов - уже настоящий бренд в отношениях Беларуси и России. Опыт двухсторонних контактов показывает, что именно региональные нити оказываются самыми крепкими. И здесь даже онлайн-формат не помеха, ведь все намеченные планы и подписанные соглашения будут иметь практическое применение. Насыщенная деловая повестка - то, за что ценят Форум регионов. Одна из главных площадок - Белорусская торгово-промышленная палата. На видеосвязи с коллегами представители власти, бизнесмены и промышленники. У каждого свой интерес и свой опыт сотрудничества. Для МТЗ российский рынок - это почти половина экспорта. Да, пандемия внесла коррективы, но отложенный спрос расставит все по своим местам. И тесные кооперационные связи только в помощь.

