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Форум регионов Беларуси и России проходит в Минске
Деловая повестка, как всегда, насыщенная, но в этом году особый акцент на вопросах сохранения исторической памяти. Все-таки 2020-й - юбилейный год Великой Победы. Многое участники обсуждают в формате видеоконференций.
С подробностямиАнтон Малюта. Форум регионов - уже настоящий бренд в отношениях Беларуси и России. Опыт двухсторонних контактов показывает, что именно региональные нити оказываются самыми крепкими. И здесь даже онлайн-формат не помеха, ведь все намеченные планы и подписанные соглашения будут иметь практическое применение. Насыщенная деловая повестка - то, за что ценят Форум регионов. Одна из главных площадок - Белорусская торгово-промышленная палата. На видеосвязи с коллегами представители власти, бизнесмены и промышленники. У каждого свой интерес и свой опыт сотрудничества. Для МТЗ российский рынок - это почти половина экспорта. Да, пандемия внесла коррективы, но отложенный спрос расставит все по своим местам. И тесные кооперационные связи только в помощь.
Все намеченные планы и подписанные соглашения будут иметь практическое применение
Свои планы и у еще одного промышленного гиганта. БелАЗ недавно открыл на Кузбассе центр технического обслуживания. Впереди создание в городе на Неве научно-образовательного кластера горностроительного машиностроения. И это только несколько точек соприкосновений двух экономик в рамках одной большой - союзной.
Беларусь и Россия ценны друг для друга не только в деловой плоскости. Все гораздо глобальнее
За хорошими отношениями общая история. И этот фундамент уж точно должен быть неприкосновенным. Уроки прошлого стоит учитывать в преодолении вызовов настоящего. Как раз об этом будут говорить участники ключевого события в союзной жизни сегодня.
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