Форум регионов Беларуси и России стартует 29 июня

Знаковое событие в сотрудничестве с нашим ближайшим соседом стартует завтра. Завершаются последние приготовления перед Форумом регионов Беларуси и России. Его принимает Москва и Московская область, однако пандемия все же внесла коррективы, и основная часть пройдет в формате видеоконференции. Безусловно, Форум регионов - это площадка для подписания контрактов.

Россия сегодня - основной торговый партнер нашей страны. Если обратить внимание на цифры, с 1996 по 2020 год объем внешней торговли увеличился в 4,5 раза. В прошлом году, несмотря на пандемию, он составил 29,5 млрд долларов. А за четыре месяца этого увеличился на 18 % по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: