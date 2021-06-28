ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Форум регионов Беларуси и России стартует 29 июня

Знаковое событие в сотрудничестве с нашим ближайшим соседом стартует завтра. Завершаются последние приготовления перед Форумом регионов Беларуси и России. Его принимает Москва и Московская область, однако пандемия все же внесла коррективы, и основная часть пройдет в формате видеоконференции. Безусловно, Форум регионов - это площадка для подписания контрактов.

Россия сегодня - основной торговый партнер нашей страны. Если обратить внимание на цифры, с 1996 по 2020 год объем внешней торговли увеличился в 4,5 раза. В прошлом году, несмотря на пандемию, он составил 29,5 млрд долларов. А за четыре месяца этого увеличился на 18 % по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Изображение

Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Основной упор будет сделан на экономику, но при этом вопросы гуманитарного, культурного сотрудничества тоже включены в правовое поле разработанных документов. В договорном портфеле сельскохозяйственная техника, продукция машиностроения, продукты питания, товары нефтехимии и другие позиции. И это дополнительный толчок к активизации торгово-экономических связей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все