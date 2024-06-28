Форум регионов Беларуси и России взял новую высоту в цифрах и сотрудничестве

Форум регионов в этом году по сумме заключенных контрактов превзошел предыдущие. Общая цифра вплотную приблизилась к отметке 30 млрд российских рублей. Россия и Беларусь вышли на беспрецедентный уровень сотрудничества, его потенциал неисчерпаем, заявили на пленарном заседании.

Чем отметилась одна из главных площадок союзной интеграции, расскажет Алина Лаппо.

Форум регионов действительно взял новую высоту по количеству участников, уровню обсуждаемых проблем и по достигнутым результатам. Северный регион принял гостей из 60 областей, краев и республик России. За 2 дняподписано более 250 документов.

Один из примеров - в авиационной сфере. Пятилетние договоренности на миллиард российских рублей закрепили на бумаге Минский завод гражданской авиации и Ульяновская область. Впредь 6 тыс. деталей белорусского производства будут вписаны в паспорта российских больших самолетов Ил-76 и МС-21. На этих сумах партнеры останавливаться не намерены. В перспективе готовы нарастить цифры в 3, а то и в 4 раза.

Это для нас новая веха, новое направление. Потому что мы в основном предприятие авиаремонтное. В основном мы предоставляли услуги именно по обслуживанию самолетов, капитальный ремонт, техническому обслуживанию самолетов. Как производящее предприятие - сегодня путь нашего становления. Владимир Пекарский, гендиректор Минского завода гражданской авиации № 407

Тема инновации два дня звучала повсюду. Красной линией в работе каждых секций и совместных заседаний проходила мысль - обеспечение инновационного развития экономики. Совместные действия в этом направлении прописали в соглашениях.

А о сотрудничестве научных школ двух стран говорили отдельно на профильной секции в первый день. Один из подписанных документов в портфеле - у Института генетики и цитологии Национальной академии наук. Белорусский опыт будет изучать Нижегородский университет.

Людмила Макарина-Кибак,директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси: Заинтересовали исследования в плане долголетия белорусов. Уже принято решение, как мы будем дальше совместно проводить эти разработки. Владимир Пекарский, гендиректор Минского завода гражданской авиации № 407