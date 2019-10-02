Форум регионов Беларуси и Украины откроется уже завтра в Житомире

Подобный формат доказал свою эффективность. Год назад в Гомеле состоялась пилотная встреча.Ее предварительные суммы контрактов оценивали в 100 миллионов долларов. В итоге сработали на 150 миллионов.



Учитывая успехи первого форума, многие предприятия Беларуси и Украины сейчас нацелены не просто присмотреться к продукции, а существенно нарастить бизнес-контракты. По прогнозам, итоговая цифра может вырасти в 4 раза.



В портфеле документов также меморандумы о сотрудничестве, соглашения о побратимстве между городами и важный кредитный договор на поддержку поставок белорусской продукции на 80 миллионов долларов.



Форум регионов - это хорошая возможность приблизиться к главной экономической цели - товарообороту в 8 миллиардов долларов. Прошлый год закрыли с показателем в 5 с половиной миллиардов. До конца 2019-го планируют нарастить цифру еще на полмиллиарда.