Форум регионов Беларуси и Украины в Житомире. Представлены все сферы сотрудничества.

Сотни гостей, специалистов и художников на ближайшие два дня скрасят привычный шум города своими переговорами и произведениями. Одна из основных локаций - выставка техники. Сюда местные жители приходят сделать фотографии, а представители бизнеса - заключить контракты. БелАЗ, МАЗ , "Гродно Азот" - с десяток белорусских компаний предлагают свои аппараты. Также в рамках выставки представили совместную разработку двух стран: МАЗ на белорусских шасси и с украинской начинкой. В целом площадка обещает быть урожайной на контракты.

Деловые круги Беларуси и Украины подписали несколько десятков документов на сумму более 500 миллионов долларов. Так, БелАЗ договорился о новой партии техники в Украину. "Амкодор" в октябре поставит 14 единиц своих машин. Кроме этого, планируется подписать контракты на сотню троллейбусов для городов Украины. Белкоммунмаш презентует на форуме электробус в новом дизайне. А организации Белкоопсоюза предлагают для поставок в Украину 25 видов своей продукции. Ожидают к выходным в пять раз больше прямых договоренностей между предпринимателями двух стран по сравнению с прошлым годом.

Улица Михайловская - центр притяжения ремесленников, художников и музыкантов. Несколько дней белорусские и украинские творцы будут обмениваться опытом. Завтра ключевой день II Форума регионов.