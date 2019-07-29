ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Форум регионов Беларуси и Узбекистана начнется с работы тематических секций

Через два часа в Минске стартует первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Начнется мероприятие с работы тематических секций. Одна из ключевых тем обсуждения - кооперация на уровне регионов. Деловой частью событие не ограничится. В Белэкспо будет работать выставка узбекской продукции.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все