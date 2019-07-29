Форум регионов Беларуси и Узбекистана начнется с работы тематических секций

Через два часа в Минске стартует первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Начнется мероприятие с работы тематических секций. Одна из ключевых тем обсуждения - кооперация на уровне регионов. Деловой частью событие не ограничится. В Белэкспо будет работать выставка узбекской продукции.