ФПБ поощрит лучших участников уборочной-2026

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) инициировала республиканскую акцию "Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб", которая продолжится на протяжении всей уборочной кампании.

Поощрят не только механизаторов и водителей, но и работников зернотоков, агрономов, а также специалистов, отвечающих за организацию питания комбайнеров. Награды в эту жатву уже получили более 200 человек.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Мы должны посмотреть технику безопасности, своевременность выплаты зарплаты и обязательное условие - это горячее питание. Мы имеем возможность пожать людям руку, сказать спасибо и вручить денежные сертификаты на поддержку за ту работу, которую они сегодня делают".

В предыдущую уборочную профсоюзы отметили около 14 тыс. работников, которые обеспечивают продовольственную безопасность всей страны.