3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФПБ открывает общественные приемные по вопросам цен, наличия и качества товаров в магазинах
Федерация профсоюзов Беларуси открывает общественные приемные по вопросам цен, наличия и качества товаров в магазинах. Это поможет оперативно реагировать на ситуацию на местах, а также видеть те вопросы, которые волнуют людей. Замечания и предложения можно отправить как в онлайн-режиме, по телефону, так и непосредственно адресовать специалистам в приемных. Уже сейчас на интернет-портале федерации размещена специальная форма "Сообщить о ситуации с ценами". Также информацию можно сообщить на личном приеме в первый и третий четверг месяца работы общественных приемных.
Первый личный прием пройдет уже 15 августа. С 14:00 и до 17:30 белорусов будут ждать в общественных приемных. Они заработают при областных объединениях профсоюзов, в том числе в городе Минске. Специалисты проанализируют каждое обращение. Для решения проблемных ситуаций будут информировать и привлекать представителей органов власти.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений