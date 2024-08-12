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ФПБ открывает общественные приемные по вопросам цен, наличия и качества товаров в магазинах

Федерация профсоюзов Беларуси открывает общественные приемные по вопросам цен, наличия и качества товаров в магазинах. Это поможет оперативно реагировать на ситуацию на местах, а также видеть те вопросы, которые волнуют людей. Замечания и предложения можно отправить как в онлайн-режиме, по телефону, так и непосредственно адресовать специалистам в приемных. Уже сейчас на интернет-портале федерации размещена специальная форма "Сообщить о ситуации с ценами". Также информацию можно сообщить на личном приеме в первый и третий четверг месяца работы общественных приемных.

Первый личный прием пройдет уже 15 августа. С 14:00 и до 17:30 белорусов будут ждать в общественных приемных. Они заработают при областных объединениях профсоюзов, в том числе в городе Минске. Специалисты проанализируют каждое обращение. Для решения проблемных ситуаций будут информировать и привлекать представителей органов власти.

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