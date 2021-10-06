Торговые сети должны разделить риски с производителями - М. Орда о том, как не допустить скачков цен на белорусские овощи

Торговые сети должны взять обязательства для того, чтобы эти овощехранилища ежегодно загружались теми корнеплодами, которые выпускает наш производитель, и под потребность региона эти овощехранилища должны закладываться овощами и корнеплодами. Если это будет сделано, у нас не будет скачков цен, будет продукт на прилавках, и мы не будем зависеть от внешних обстоятельств.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси