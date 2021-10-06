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Торговые сети должны разделить риски с производителями - М. Орда о том, как не допустить скачков цен на белорусские овощи
Торговые сети должны разделить риски с производителем по обеспечению сохранности и реализации плодоовощной продукции. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Сегодня Михаил Орда посетил предприятие "Озерицкий-Агро". Там поднимали также вопросы сохранности убранного урожая. Актуален сегодня и вопрос ценообразования на данную группу товаров. Не допустить роста позволит стабильное поступление отечественных овощей на прилавки.
Торговые сети должны взять обязательства для того, чтобы эти овощехранилища ежегодно загружались теми корнеплодами, которые выпускает наш производитель, и под потребность региона эти овощехранилища должны закладываться овощами и корнеплодами. Если это будет сделано, у нас не будет скачков цен, будет продукт на прилавках, и мы не будем зависеть от внешних обстоятельств.
Федерация профсоюзов Беларуси отмечает рост цен на некоторые овощи. Капуста подорожала в 2 раза, картофель на 70 %, выросли в цене также морковь и свекла.
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