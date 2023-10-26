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ФСЗН сможет списывать долги организаций, ИП и физлиц - правительство Беларуси утвердило документ
Правительство утвердило документ, который фактически позволяет простить некоторым ИП, компаниям и физлицам долг перед Фондом соцзащиты населения. Постановление Совмина распространяется на отношения, возникшие с 14 сентября текущего года. ФСЗН могут признать долг физлица безнадежным, если органы принудительного исполнения прекратили производство по этим неуплатам до 15 июля 2021 года, так как у должника нет денег.
Индивидуальным предпринимателям могут списать задолженности, которые не были погашены "по причине неосуществления предпринимательской деятельности" до 1 января 2018 года. При этом после выявления задолженности по обязательным платежам должно пройти три года. Есть и другие условия: одно из них - неосуществление деятельности в течение полугода. По тем же основаниям долги перед ФСЗН смогут списывать и для организаций.
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