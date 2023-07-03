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Фундамент независимости Беларуси - сильная экономика
Фундамент нашей независимости - сильная экономика. Выстраиваем хорошие отношения с всеми государствами, где нас рады видеть в качестве полноценного партнера. Главный союзник, конечно, Россия.
Взаимный товарооборот в прошлом году поставил рекорд - положительную динамику видим и сейчас. Так, за первые 4 месяца мы наторговали уже на 17 миллиардов долларов. При этом резервов для роста еще много. Искать их стоит в первую очередь в регионах.
География сотрудничества - от Казани до Алтая - в репортаже Антона Малюты.
И такого в России еще не видели! Шоу-рум белорусских тракторов под Елабугой напоминает, скорее, зарубежный автосалон. Так торговопроизводственная компания "МТЗ-Татарстан" привлекает новых клиентов. А еще большое внимание уделяют сервисному обслуживанию. Сегодня на рынке по-другому никак.
Чтобы человек не думал: куплю трактор, потом пойду куплю оборудование, потом еще навесное. Чтобы человек пришел в одно место к нам и чтобы мы предложили ему все. Все, что ему нужно.
Конечно, здесь представлен далеко не весь ассортимент. Тем более что некоторые образцы выставить нет возможности - заказчики забирают их буквально с колес. Сейчас в тренде не только классика, но и модернизированные модели. А еще машины будущего. Например, трактор на газомоторном топливе.
В первую очередь большой интерес проявил Газпром. На текущий год есть заявка. Это порядка 250 единиц тракторов. Есть и ряд мелких компаний, которые также заинтересованы в данной технике.
Промышленная кооперация - то, что связывает Беларусь со многими регионами России. В том числе и достаточно далекими, например, как Алтайский край. На Барнаульском заводе механических прессов два года назад запустили производство колесных дисков. Продукцией сразу заинтересовался Гомсельмаш. Сотрудничество началось с двух пробных партий. В Гомеле качество оценили, поэтому дело быстро перешло к поставкам в промышленных масштабах. Теперь в планах расширение линейки.
А сейчас перенесемся в Самарскую область. Фирменный бренд этого завода - "Туман" - машина для внесения минеральных и жидких удобрений, а также химической обработки растений. Чтобы машина служила долго, нужны качественные запчасти. Немалую часть комплектующих берут у белорусских производителей.
"Туманы" хорошо знакомы и белорусским аграриям. Сегодня в нашей стране работает более полусотни машин, и есть планы по удвоению этого показателя.
Еще больше наращивать торговлю помогают и личные встречи. План взаимных визитов расписан до конца 2023-го, и он очень насыщенный. Российские регионы заинтересованы в нашей продукции. Так вместе выводим братские отношения на новый уровень.
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