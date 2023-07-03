Фундамент независимости Беларуси - сильная экономика

Фундамент нашей независимости - сильная экономика. Выстраиваем хорошие отношения с всеми государствами, где нас рады видеть в качестве полноценного партнера. Главный союзник, конечно, Россия.

Взаимный товарооборот в прошлом году поставил рекорд - положительную динамику видим и сейчас. Так, за первые 4 месяца мы наторговали уже на 17 миллиардов долларов. При этом резервов для роста еще много. Искать их стоит в первую очередь в регионах.



География сотрудничества - от Казани до Алтая - в репортаже Антона Малюты.



И такого в России еще не видели! Шоу-рум белорусских тракторов под Елабугой напоминает, скорее, зарубежный автосалон. Так торговопроизводственная компания "МТЗ-Татарстан" привлекает новых клиентов. А еще большое внимание уделяют сервисному обслуживанию. Сегодня на рынке по-другому никак.



Чтобы человек не думал: куплю трактор, потом пойду куплю оборудование, потом еще навесное. Чтобы человек пришел в одно место к нам и чтобы мы предложили ему все. Все, что ему нужно. Виталий Черник, первый заместитель гендиректора ТПК "МТЗ Татарстан"



Конечно, здесь представлен далеко не весь ассортимент. Тем более что некоторые образцы выставить нет возможности - заказчики забирают их буквально с колес. Сейчас в тренде не только классика, но и модернизированные модели. А еще машины будущего. Например, трактор на газомоторном топливе.



В первую очередь большой интерес проявил Газпром. На текущий год есть заявка. Это порядка 250 единиц тракторов. Есть и ряд мелких компаний, которые также заинтересованы в данной технике. Алмаз Ахметов, гендиректор ТПК "МТЗ Татарстан"



Промышленная кооперация - то, что связывает Беларусь со многими регионами России. В том числе и достаточно далекими, например, как Алтайский край. На Барнаульском заводе механических прессов два года назад запустили производство колесных дисков. Продукцией сразу заинтересовался Гомсельмаш. Сотрудничество началось с двух пробных партий. В Гомеле качество оценили, поэтому дело быстро перешло к поставкам в промышленных масштабах. Теперь в планах расширение линейки.



А сейчас перенесемся в Самарскую область. Фирменный бренд этого завода - "Туман" - машина для внесения минеральных и жидких удобрений, а также химической обработки растений. Чтобы машина служила долго, нужны качественные запчасти. Немалую часть комплектующих берут у белорусских производителей.



"Туманы" хорошо знакомы и белорусским аграриям. Сегодня в нашей стране работает более полусотни машин, и есть планы по удвоению этого показателя.

