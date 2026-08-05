Фундаментальное решение: в Беларуси планируют построить третий энергоблок на БелАЭС и вторую АЭС

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Белорусская АЭС стала флагманским проектом Союзного государства и иконой белорусско-российского сотрудничества. Но страна не намерена останавливаться. Президент Беларуси принял фундаментальное решение: реализовать третий энергоблок на существующей станции и параллельно проработать строительство второй АЭС - ориентировочно в Могилевской области. О том, почему это важно, какие сроки и как энергетика смотрит вперед на 15 лет, рассказал министр энергетики Республики Беларусь Денис Мороз в "Экономической среде".

В 2008 году президент Беларуси принял стратегическое решение о строительстве АЭС, когда другие страны сворачивали ядерные программы. Сегодня те, кто отказался от атома, отстали более чем на 15 лет. Беларусь, напротив, находится на передовой. "Получив мультипликативные эффекты в экономике от АЭС, нам нужно развивать это направление дальше. Президент принял фундаментальное решение: реализовать третий энергоблок на Белорусской АЭС - полную копию первых двух - и параллельно проработать строительство второй атомной электростанции", - сообщил Денис Мороз.

Некоторые могут спросить: зачем два решения одновременно? Ответ - во временных рамках. "Если реализовывать третий энергоблок, это понятные условия, понятные требования, копия существующих блоков. Сроки - короткие. Если говорить о второй АЭС - это новый проект, новая площадка, новые процедуры. Это растягивается за пределы 2040 года. Но решение о строительстве нужно принимать уже сейчас, потому что энергетика - это отрасль, которая реагирует на проблемы, которые будут возникать через 10-15 лет", - пояснил министр.

По геологическим основаниям рассматривается площадка в Могилевской области. Пока выбор не зафиксирован жестко - идет обсуждение площадки, предстоит соответствующая процедура. Но направление определено. "Речь идет не о вопросе "нужно - не нужно", а о конфигурации. Какая мощность? Какие параметры?", - уточнил Денис Мороз.

Нынешняя конфигурация белорусской энергосистемы способна обеспечить развитие экономики с текущими темпами за пределы 2040 года. Однако для следующего этапа потребуется новая структура генерации. К этому нужно готовиться уже сейчас.