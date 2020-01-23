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Г. Рапота: Беларусь и Россия должны выработать долгосрочную формулу цен на нефть и газ

Реформы в России не коснутся Союзного государства

Госсекретарь затронул и тему конституционной реформы. Григорий Рапота заявил, изменения российской конституции вряд ли коснутся Союзного государства.

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