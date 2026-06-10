Ганьсу примет первый Форум регионов: Беларусь и Китай выводят партнерство на новый уровень

Минск и Пекин переживают важный этап трансформации двусторонних отношений. Железное братство и статус всепогодных партнеров задают тренд на многостороннее экономическое взаимодействие.

Фундамент - крепкая дружба и доверительный диалог лидеров двух государств. Регулярные контакты на высшем уровне способствуют активизации межрегионального партнерства и налаживанию прочных бизнес-связей. Впереди у стран - первый Форум регионов. В формате видеосвязи 10 июня обсуждали организационные вопросы.

В формате видеосвязи 10 июня обсуждали организационные вопросы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc83f978-7d9c-4e0a-ba47-1d42a18236fa/conversions/b8120b79-69bd-4536-908e-44afff6d4791-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc83f978-7d9c-4e0a-ba47-1d42a18236fa/conversions/b8120b79-69bd-4536-908e-44afff6d4791-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc83f978-7d9c-4e0a-ba47-1d42a18236fa/conversions/b8120b79-69bd-4536-908e-44afff6d4791-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc83f978-7d9c-4e0a-ba47-1d42a18236fa/conversions/b8120b79-69bd-4536-908e-44afff6d4791-xl-___webp_1920.webp 1920w

По-настоящему историческое событие в отношениях двух стран ждет нас буквально через несколько недель. Формат для белорусской стороны уже привычен, освоили такой подход в работе с партнерами из России и Узбекистана. Как можно судить по достигнутым ранее договоренностям, подобные инициативы дают ощутимый результат.

Отношения Минска и Пекина: дипломатия лидеров играет важную роль

Безусловно, здесь как никогда важны контакты на высшем уровне. Дипломатия лидеров, как ее принято называть в Поднебесной, - основа для сотрудничества и предприятий, и регионов. Китай - второй по значимости экономический партнер нашей страны. Взаимоотношения двух государств переживают трансформацию - от простой торговли до многостороннего экономического взаимодействия.

Об этом, в том числе, говорили накануне во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко и вице-председателя Китая Хань Чжэна.

"Хорошо, что Вы приехали в это время к нам, - сказал белорусский лидер. - У Вас есть возможность ближе, на практике познакомиться с нашей страной. Поэтому я предложил Вам не торопиться домой. В Китае все нормально".

Говоря о развитии белорусско-китайских отношений, Александр Лукашенко подчеркнул, что они складывались на протяжении последних десятилетий. "В Беларуси о Китае очень много говорят. За этими разговорами, нашими политическими отношениями последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику", - отметил глава государства.

Президент отметил особый характер всепогодного и всестороннего сотрудничества Беларуси с КНР: "Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес к Китаю. Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство страны, даже если бы и хотело нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо знаете, что любые переговоры, с кем бы ни велись (с россиянами, европейцами или же с американцами), - Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки. И наши отношения даже не подлежат обсуждению. Словом, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников".

Белорусов в Китае знают и ждут

Наивысшее признание и высокое доверие на международной арене - статус всепогодных и всесторонних стратегических партнеров. Белорусов в Китае знают и ждут, прежде всего как железных братьев.

Чжао Хуэйжун, ведущий сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, отметила, что из-за особенностей стран они называют это международными отношениями нового типа. "Китай и Беларусь отличаются по площади, по количеству населения, по культуре, но мы уважаем друг друга. Это очень важно. Мы имеем равные отношения, мы имеем очень высокое политическое взаимодоверие", - отметила она.

Отчасти именно поэтому важно учесть все нюансы при подготовке первого Форума регионов двух стран. Сегодня в онлайн-формате встречу провела белорусская часть оргкомитета. На связи с белорусским посольством в Пекине облисполкомы и Минский горисполком, профильные организации и структуры. Цель предельно ясна: провести ревизию проектов и документов, которые готовятся к подписанию.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd639ff7-994c-4692-bd7d-8e63ed52b22a/conversions/07bd9cbf-73ad-4e1e-8817-af767ad4352b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd639ff7-994c-4692-bd7d-8e63ed52b22a/conversions/07bd9cbf-73ad-4e1e-8817-af767ad4352b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd639ff7-994c-4692-bd7d-8e63ed52b22a/conversions/07bd9cbf-73ad-4e1e-8817-af767ad4352b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd639ff7-994c-4692-bd7d-8e63ed52b22a/conversions/07bd9cbf-73ad-4e1e-8817-af767ad4352b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"Ключевым моментом форума, конечно, будут являться те проекты, которые сегодня будем рассматривать. Ведь основная задача - это прикладной характер таких мероприятий, чтобы они давали импульс новым экономическим контрактам, договорам, соглашениям, меморандумам. Поэтому сегодня очень важно посмотреть, на каком уровне у нас находится подписание контрактов, договоров. И те направления, которые необходимо ускорить, как раз сегодня будем и обсуждать".

Экономическое взаимодействие

В числе организаторов форума Гродненская область, причем неспроста. С провинцией Ганьсу у региона на протяжении долгих лет установлены побратимские связи.

Сергей Мясников, председатель комитета экономики Гродненского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef589bf7-cbe8-44e1-8a71-7d9289f00b7c/conversions/20e38412-96f2-46e2-a32e-6987dcfb1589-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef589bf7-cbe8-44e1-8a71-7d9289f00b7c/conversions/20e38412-96f2-46e2-a32e-6987dcfb1589-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef589bf7-cbe8-44e1-8a71-7d9289f00b7c/conversions/20e38412-96f2-46e2-a32e-6987dcfb1589-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef589bf7-cbe8-44e1-8a71-7d9289f00b7c/conversions/20e38412-96f2-46e2-a32e-6987dcfb1589-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Мясников, председатель комитета экономики Гродненского облисполкома:

"Нас связывают давние культурные и экономические связи, которым практически 20 лет. На совете обсуждены организационные вопросы, определился список участников форума, тематические секции, которые будут включать в себя промышленную интеграцию, сферу туризма, образования, науки, медицины".

Заключение меморандумов о реализации инвестпроектов

Ожидается, что между Гродненской областью и провинцией Ганьсу будут заключены меморандумы о реализации инвестпроектов. Среди них - создание туристического комплекса с элементами традиционной китайской медицины и развитие железнодорожной логистики на площадке свободной экономической зоны "Гродноинвест". Впрочем, и другие регионы активно прорабатывают и финализируют деловую повестку.

Факт Китайские абитуриенты выбирают белорусские вузы

Наряду с экономикой важный вектор гуманитарный. Ни для кого не секрет, что китайские абитуриенты с большим интересом изучают белорусские вузы.

Ирина Новикова, завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ:

"По моей кафедре основные направления, по которым мы готовим китайских студентов, - международный бизнес. Нам нужно готовить как бы дружественных контрагентов, которые в будущем будут с нами сотрудничать. Поэтому большая часть студентов поступает в магистратуру по профилю "международный бизнес". Очень много поступают на инженерный менеджмент".

Насыщенная повестка

Возвращаясь к теме межрегионального форума, уже известна предварительная программа. Кроме пленарного заседания, тематические встречи и B2B-переговоры. Административный центр провинции Ганьсу - город Ланьчжоу станет местом проведения форума.