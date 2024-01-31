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Гарантия будущего урожая - мониторинг посевов для оценки состояния озимых ведут аграрии Минской области

Гарантия будущего урожая - мониторинг посевов для оценки состояния озимых ведут аграрии Минской области

Фундамент будущего урожая. Оценить состояние озимых культур, а при необходимости - скорректировать работу аграриев. В хозяйствах Минской области - сезонный мониторинг посевов зерновых - а это 370 тыс. га. Специалисты отбирают монолиты - образцы растений вместе с почвой.

Как перезимовали посевы, задалась вопросом и Елена Витко.Подробности в видео.

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