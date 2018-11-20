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Гарантия качества. Беларусь увеличивает экспорт мяса

Форум продлится 2 дня. Отметим, Беларусь сегодня полностью закрывает внутренний рынок, производя в процентном соотношении 136 % мяса, на экспорт поставляем 30. В среднем в год на одного белоруса уходит 92 килограмма мяса.

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