"Гастелловское" - один из крупнейших производителей сельхозпродукции Минского района

Сеем ячмень, дальше будем сеять яровую пшеницу. Всего необходимо посеять 350 га яровых зерновых.

Мы сеем самые современные, новые сорта зерновых культур и продаем далее хозяйствам элиту.

У меня компьютер, с него я задаю рацион, который должен попасть на кормовой стол. Например, силоса тонну, сенажа 600 кг, комбикорма 700 кг. Все точно. Отклонения до 5 % допускаются.

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