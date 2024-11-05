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Экономика
Где работает система идентификации коров и производят белорусский сыр с голубой плесенью
7 часов назад
Автор:
Вероника Бута
МТК
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Союзный юбилей, "Орешник" от Путина, эффективная наука, супершоу - в рубрике "Время Первого"
7 часов назад
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СМИД ОБСЕ завершил свою работу на Мальте - не обошлось без скандалов и провокаций
6 часов назад
Что дало белорусам Союзное государство?
14 часов назад
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16 часов назад
Размещение "Орешника" в Беларуси - ответ на шаги Германии и США
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Как онлайн-приятели заманивают белорусов устраивать DDoS-атаки на государственные сайты
6 часов назад
Защита от геноцида: почему количество уничтоженных деревень в Беларуси во время ВОВ сильно выросло
6 часов назад
"Орешник" информационного воздействия. Главная цель государства - защита своих граждан
6 часов назад
Вскрылись детали польского плана по захвату Беларуси - почему вмешательство обречено на провал?
6 часов назад
Экономика
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Где работает система идентификации коров и производят белорусский сыр с голубой плесенью
7 часов назад
Транспортные маршруты в Евразийском регионе обсудили на конференции в Алматы
07.12.2024
23:52
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06.12.2024
11:55
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05.12.2024
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В Тбилиси протестующие обстреляли здание парламента фейерверком
5 часов назад
Россия предоставила убежище Башару Асаду и членам его семьи
7 часов назад
Над зданием посольства Сирии в Москве сняли флаг
8 часов назад
Россия запросила экстренные консультации СБ ООН по ситуации в Сирии
6 часов назад
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В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
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17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
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Страшная авария унесла жизни трех человек в Могилевской области
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В Минске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
06.12.2024
20:43
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06.12.2024
13:47
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06.12.2024
11:50
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