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Где граница между здоровой конкуренцией и нездоровым монополизмом в розничной торговле?
Где граница между здоровой конкуренцией и нездоровым монополизмом в розничной торговле - сегодня выясняли на заседании общественно-консультативного совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В экспертном совете - госуправленцы, бизнес и депутаты. Поводом для проведения стало предложение одной из крупных торговых сетей об изменении законодательства. В частности, увеличении или отмены 20-процентного порога в розничном товарообороте продовольственных товаров на определенной территории. Совет эту инициативу не поддержал, как, кстати, и коллеги по цеху, представители самых крупных торговых сетей Беларуси. Главные аргументы - монополия может привести к росту цен и давлению на поставщиков. Мнения сторон выслушала наш корреспондент Виктория Антоненкова.
Этот магазин в одном из спальных районов Минска работает не первый год. Бизнесмен со стажем Виктор Маргелов открыл такие же точки и в регионах. Говорит, добросовестная конкуренция на рынке торговли - это создание условий для развития и частников, и крупных игроков. Но из-за аппетитов отдельных представителей ритейла, желающих увеличить свое присутствие в регионах более чем на 20 %, бизнес опасается, что маленькие точки просто съедят.
Сегодняшний момент бизнесмены называют ключевым в форматировании экономики. Либо идем в направлении монополизации, либо по пути развития малого и среднего предпринимательства, которое сегодня, по сути, в деревнях и малых городах делает первые шаги. Чтобы оно окрепло, нужно, понятно, и время, и законы, которые не меняются.
К тому же много игроков в торговле - это плюс и для покупателей, и для производителей. Чтобы не говорили про большие объемы закупки от ритейла и гарантированный сбыт товара, минусов там тоже хватает.
Ведь отказав в скидке, невыгодной для себя, ты, по сути, теряешь сотни полок магазинов в регионе. И, кстати, эту скидку от производителя не всегда видим мы на конечном ценнике. Поэтому тренд сегодняшнего дня - дать возможность работать всем желающим. Это подкреплено Законом "О торговле" и Декретом № 7 Президента о развитии предпринимательства. Там как раз зеленый свет частному делу.
Чтобы расставить все точки над "і", сегодня здесь, в стенах Министерства антимонопольного регулирования и торговли, провели общественно-консультативный совет. За одним столом собрали госуправленцев, депутатов, бизнесменов и представителей ассоциации крупных торговых сетей. Определиться: 20 % розничной торговли в одном регионе для одного ритейла - это мало или достаточно?
Ответы здесь на главные вопросы - как увеличение порога отразится на конкуренции и на ценах для нас, покупателей. Выиграют ли от этого местные бюджеты, что будет с частными магазинами.
Если дать возможность укрупняться торговым сетям, у которых большие финансовые ресурсы, возникают и такие риски. А если сеть закроется, кто тогда будет обслуживать людей? Просчитать все за и против - задача регулятора. За увеличение своей доли на рынке ратует только одна сеть - одна из 15, которые входят в ассоциацию. Так вот коллеги по бизнесу эту инициативу не поддержали.
Против отмены порога в розничном товарообороте для ритейла выступили и бизнес-союзы, Совет по развитию предпринимательства и Нацбанк. Тем более что сегодня у самого крупного в стране ритейлера и так самые большие доли на рынке - почти 20 %. У сети на втором месте - в 8 раз меньше. В свою очередь крупнейшая торговая сеть ссылается на то, что подобные барьеры затрагивают интересы населения малых городов и деревень.
Однако возможность увеличить долю рынка у ритейла сегодня есть. 345-й указ по развитию торговли, общепита и бытового обслуживания разрешает сетевикам открывать магазины в селах, при этом превышая долю в розничном товарообороте. Таких льготных деревень сегодня более 15 тысяч либо 65,5 % территорий. Их определила местная власть.
Это стало ключевым лейтмотивом и итогом голосования. Экспертный совет не поддержал монополию одного игрока в торговле, а выступил за добросовестную конкуренцию и ритейла, и малого бизнеса.
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