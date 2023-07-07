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Где в Беларуси будут выращивать сады фундука и грецкого ореха
Глобальное потепление, новые температурные рекорды и снижение количества осадков - такие капризы погоды становятся настоящимиспытаниемдля сельского хозяйства. Но даже здесь белорусские ученые и фермеры находят плюсы: изменения климата позволили выращивать в стране сахарную кукурузу, спаржу, баклажаны. Набирает популярность и экзотическое земледелие: выращивают виноград и бахчевые. Орехоплодные - еще и вклад в белорусскую экономику. Под фундук и грецкий орех выделено больее 600 гектаров: сады заложены в Брестской, Гродненской и Минской областях.
Cорт "европейский-каталонский", который известен еще с XVII века, вполнеможет реализовывать себя в условиях Минской области. На сегодняшний день есть два сорта белорусской селекции. В прошлом году еще один передан в систему государственного сортоиспытания.Первые 10-20 тонн белорусского фундука в 2023 году должны быть собраны.
Выращиваем сорта винограда "цитрин", "низина", а также виноград тайфи, хусайне, ризамат.Представлены сорта из 25 стран. Самые далекие - Канада, США, Япония, Китай. В этом году удалось раздобыть кишмишный сорт из Австралии.
Учитывать изменение климатических условий и развить новые направления в сельском хозяйстве - такая задача для фермеров и ученых в программе социально-экономического развития Беларуси на пятилетку. Акцент на теплолюбивые изасухоустойчивые культуры. Также запланирована ежегодная закладка садовых насаждений наплощади около 500 гектаров.
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