Где в Беларуси будут выращивать сады фундука и грецкого ореха

Cорт "европейский-каталонский", который известен еще с XVII века, вполнеможет реализовывать себя в условиях Минской области. На сегодняшний день есть два сорта белорусской селекции. В прошлом году еще один передан в систему государственного сортоиспытания.Первые 10-20 тонн белорусского фундука в 2023 году должны быть собраны.

Виталий Васеха, замдиректора по инновационной работе Института плодоводства