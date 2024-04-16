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Где в Беларуси построить селекционно-генетический центр по птицеводству? Лукашенко предложили варианты
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли 16 апреля предложил обсудить варианты строительства современного селекционно-генетического центра в птицеводстве, сообщает БЕЛТА.
Характеризуя ситуацию в птицеводстве в целом, Президент отметил незначительный рост производства мяса птицы и снижение производства яиц. При этом есть проблема с падежом птицы, который увеличился без малого на 12 %. Самые высокий падеж - в Могилевской и Гомельской областях. Причины - несоблюдение технологии комплектования птичников и ветеринарно-санитарных правил содержания птицы, а также недостаток полноценных кормов.
"Наше мясное птицеводство пока зависимо от импорта прародительского поголовья. Поэтому ключевая задача здесь - снизить эту зависимость. Снизить революционным образом, - ориентировал Александр Лукашенко. - До настоящего времени мы также не имеем альтернативы завозу цыплят для производства инкубационного яйца".
Глава государства напомнил, что ранее им была поставлена задача Совету Министров по строительству современного селекционно-генетического центра яичного направления. Правительство предложило создать такой центр на базе ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".
"Но прежде чем принять окончательное решение, мы должны рассмотреть варианты с руководителями профильных предприятий. Это же общая проблема. Деньги предстоит вложить немалые и всем. У меня один вопрос: почему не создать предприятие, независимое от конкретных птицефабрик?" - спросил Александр Лукашенко, уточнив, не возникнет ли в таком случае конфликт интересов. Эту тему Президент поручил обсудить и выйти на конкретное решение.
Стратегическая задача, по словам Президента, - обеспечить технологическую и биологическую защиту птицеводства, довести объемы производства продукции до 800 тыс. т мяса птицы и 4 млрд штук яиц.
Фото: pixabay.com
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