Где за одежду из белорусского льна готовы платить 600 долларов и почему на авто там ездят только по расписанию

Дипломаты говорят, что понять Латинскую Америку крайне сложно, но, если получится, это будет любовь на всю жизнь. И место для Беларуси нашлось в том числе в сердце Бразилии.

Крупнейшая экономика Латинской Америкиудалена от Беларуси на расстояние более10 тыс. км. Бразилия - пятая по площади иседьмаяпо населению в мире.После Соединенных Штатов это вторая по величине экономика в Западном полушарии. И только в рекламных проспектах Бразилия – это страна экзотики, пляжей, кофе и карнавала. Все это есть, но палитра местной жизни куда богаче и намного сложнее. Об этом подробнее можно узнать перейдя по ссылке.

Начнем с города, в котором жизнь просто бьет ключом - Сан-Паулу. В одном из его элитных торговых центров всегда можно увидеть яркие вывески, известные бренды и весьма взыскательного покупателя. На ценники там не всегда обращают внимание, а вот на качество - непременно.





Почетный консул Беларуси в штате Сан-Паулу Григорий Гольдшлегер - многолетний партнер разных белорусских предприятий. Например, с Оршанским льнокомбинатом он работает уже 30 лет: поставляет для местных дизайнеров сырье с белорусских полей. Лен, как оказалось, здесь ценят и любят.

"Лен у нас считается дорогим продуктом, этот материал используется для элиты", - отметил Григорий Гольдшлегер.

Юбки и пиджаки из белорусского материала бразильцы готовы покупать даже за 600 долларов. Из этого материала шьют также рубашки и другую одежду. Белорусский лен присутствует в продукции сразу нескольких крупных бразильских брендов. И только в этом торговом центре найти его можно сразу на нескольких этажах.

Когда я первый раз приехал в Беларусь, Минск был задрипанный. 1991 год, вокзал был вонючий. Надо отдать должное Александру Лукашенко, что занялся страной. Он очень много работал над Беларусью. Когда езжу по дорогам Беларуси, вижу, что все в порядке. Дороги отличные. Кроме того, Лукашенко сделал обновление индустрии: Оршанский льнокомбинат, Могилевхимволокно. Это человек, который заботиться о стране. Григорий Гольдшлегер

Консулу есть с чем сравнивать. Бразилию называют баснословно богатой страной. В недрах - огромное количество полезных ископаемых. Но развиваться могли бы быстрее. Мешает отсутствие реформ, коррупция и большая налоговая нагрузка. Отдельные компании платят до 40 % с оборота. При этом Григорий живет и работает в главном городе страны - так называют бразильцы Сан-Паулу - промышленный локомотив экономики.

Сан Паулу - крупнейший город Бразилии и всей Южной Америки. Он входит в мировой топ по количеству населения. Вместе с пригородом это более 20 млн человек. Именно здесь, в сердце бразильской экономики, генерируется треть ВВП страны, именно здесь уже десятки лет располагаются бизнесмены и крупнеющие компании, которые занимаются импортом в том числе белорусской продукции.





Город известен тем, что там запрещена наружная реклама. А дороги настолько заняты, что машины могут ездить только по особому расписанию: например, с 9:00 до 17:00. Нарушишь - получишь штраф до 5 тыс. бразильских реалов - это почти 1 тыс. долларов. Из-за ритма жизни город часто называют "бездушными джунглями".

В одном из самых престижных районов Сан-Паулу заглянуть на участок к соседу или просто к кому-нибудь с улицы не получится. Все из-за высоких заборов, плюс колючая проволока и электричество - все это необходимые меры. Здесь тоже могут ограбить, хотя и редко. Но дабы избежать неприятностей, хозяева также нанимают охрану - вооруженные люди постоянно патрулируют улицы, и платить за это приходится 200 долларов в месяц.