Гендиректор китайской корпорации инжиниринга CAMCЕ рассказал о всестороннем стратегическом партнерстве Беларуси и Китая

Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство - то, что сегодня объединяет Беларусь и Китай. На первом плане двустороннего сотрудничества - перспективные инициативы и проекты, которые позволят не только нарастить товарооборот, но и обрести новых партнеров. Далеко ходить не надо: в 25 километрах от нашей столицы - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Ставка сыграла не только для Минска и Пекина в частности, но и в целом для глобальной инициативы "Один пояс - один путь".



Что способствует созданию комфортной инвестиционной среды? На вопросы нашего корреспондента ответил Ли Хайсинь, гендиректор одного из предприятий-акционеров индустриального парка. Подробности в видео.