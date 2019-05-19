Гендиректор корпорации Geely Нань Шэнлян дал эксклюзивное интервью

В отечественной школе автомобилестроения опыт перенимаем у лидеров рынка и надежных партнеров. На неделе в Беларусь с визитом прибыл генеральный директор корпорации Geely Нань Шэнлян.



Заводу Belgee всего полтора года. Серийное производство по всему модельному ряду и вовсе началось прошлым летом. Однако уже 5 тысяч машин отправили на продажу в Россию (цифра за второе полугодие 2018). Почти 4 тысячи реализовали в Беларуси. За такое короткое время Belgee вышел на четвертое место на отечественном рынке авто, что довольно заметно на улицах Минска. Geely на дорогах встречаются чаще. Далее в планах компании закрепить успех, а вот гнаться за расширением линейки в самое ближайшее время не думают. Впрочем, спрос и предложение будут еще пристально изучать. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал и руководитель китайской корпорации (видео).