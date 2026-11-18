Не менее 100 тыс. туристических поездок в 2025 году совершили белорусские граждане в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил генконсул Беларуси в Дубае Алексей Жалдыбин в "Актуальном интервью".

Туризм - важная часть экономики, но торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Дубая тоже показывает положительную динамику. На прилавках появляется все больше продуктов, а на бирже - новых арабских компаний. Еще пару лет назад речь шла о четырех позициях, а сейчас на устойчивой основе в Эмиратах представлены минимум 10 белорусских брендов, которые находят в стране своих клиентов.

"Качество белорусской продукции известно по всему миру, и в ОАЭ успех белорусских производителей это лишь подтверждает. Главное для Беларуси - качество, которое превратилось в национальный бренд и достояние, масштабировать на широкий спектр продукции. В арабском государстве востребованы компьютерные услуги, цифровые решения, которые разрабатывает белорусская сторона", - отметил генконсул Беларуси в Дубае.

Алексей Жалдыбин

В последнее время в Эмиратах проходят деловые мероприятия, которые организовывают обе стороны для поиска новых направлений сотрудничества, ведь не всегда все лежит на поверхности. В сентябре-октябре в Минске было проведено два крупных деловых мероприятия. "Один был посвящен Дню города Минска, где присутствовала делегация бизнеса из Эль-Фуджайры. Второй форум тоже состоялся в Минске, где успешные предприниматели, имеющие опыт работы на эмиратском рынке, делились всем - начиная от логистики и заканчивая проведением платежей. Представители искали, чем могут быть полезны друг другу", - поделился информацией Алексей Жалдыбин.

Он заверил, что этот процесс останавливать не будут, ведь имеются перспективы в сфере медицинских продуктов, фармацевтики и в поставках пиломатериалов.

Главное фото: magnific.com